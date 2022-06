Avanza agenda destructora

Un diplomático extranjero me preguntaba ¿qué pasa con la institucionalidad del Ecuador? Cómo explicar que hay un Presidente de la Corte Nacional de Justicia suspendido, una Presidenta de la Función Legislativa destituida, un cuestionado pero aún poderoso Consejo de Participación Ciudadana dividido y enfrentado, que es el encargado de los procesos de designación de las máximas autoridades de los organismos de control. Un Ejecutivo al que lo acosa y obstaculiza una mayoría legislativa irracional y ambiciosa, que avanza con su agenda destructora y desestabilizadora.

Hechos que debieran preocupar en medio de la debilidad institucional y los altos niveles de violencia e inseguridad, que tienen que ser enfrentados con decisión y firmeza de una manera conjunta, sumando esfuerzos y no divididos y confrontados, que tanto daño ha hecho desde la década del correísmo.

La mayoría legislativa, a la cabeza el correísmo y sumados el PSC y los disidentes de Pachacutik y la ID, avanza con su agenda destructora, que no solo ha buscado el control de la Asamblea sino la toma de los organismos de control y del país. Abran los ojos. No hay que ser ingenuos para no ver en el contexto esta perspectiva de desestabilización.

Sin ganar elecciones quieren imponer sus apetitos de poder y propician el caos. Paralelamente, otros sectores radicales de las dirigencias indígena y social, trabajan en comunidades y en la ciudad con discursos extremistas y sin plantear los problemas de fondo como la desnutrición crónica infantil, el desempleo, la inseguridad. El objetivo: irrumpir en su momento y buscar el caos. Por ello la Inteligencia estratégica del Estado tiene que adelantarse a los hechos y alertar para que se evite nuevos sucesos lamentables. Con esta Asamblea, con desprestigiados y ambiciosos legisladores, no queda otra alternativa que la muerte cruzada o la revocatoria del mandato porque se burlan del país y no quieren trabajar para atender las demandas sociales y de sus electores, a los que una vez más les han traicionado.