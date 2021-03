El dueño de un restaurant en la India, el señor Harjinder Singh Kukreja, a quien nadie de nosotros tiene el gusto de conocer, tuvo la genial idea de que todos, en todo el mundo, deberíamos conocer la simple señal de manos, internacionalmente reconocida, para pedir “¡Auxilio!”: uno cruza el pulgar de una mano sobre la palma, y luego lo cubre con los cuatro dedos restantes. Kukreja, ciudadano común como cualquiera de nosotros, hizo un video ilustrativo, y lo lanzó, como solo ahora es posible hacer, para que toda la humanidad conozca esta sencillísima pero esencial señal, escrita, si cabe el término, en un lenguaje universal que no requiere de intérpretes ni diccionarios.

Hay mucho que desempacar en esta extraordinaria historia. Primero, el solo hecho que existe ese lenguaje universal, que podemos compartir no para sustituir la infinita e insustituible riqueza lingüística de los algo más de 20.000 idiomas existentes, a través de los cuales concebimos, transmitimos y compartimos ideas abstractas, teorías, historias y recuerdos, pero sí para transmitir ciertos mensajes elementales, como también los transmite una sonrisa, un aplauso o una cara compungida. Es posible, en realidad, comunicarnos de humano a humano aunque hablemos idiomas diferentes.



Luego, el maravilloso hecho, solo posible en nuestra fantástica era en la que científicos desarrollaron una vacuna contra el coronavirus en menos de un año, acaba de comenzar a pasearse por Marte una especie de carrito de golf realizando investigaciones científicas y, de regreso a mi tema original, se ha difundido por todo el mundo, en solo dos días, la genial idea del señor Kukreja.



Son maravillosos esos atisbos de esenciales diferencias entre la larga experiencia previa de nuestra especie y nuestra actual realidad: un lenguaje universal, simple pero poderoso, y la integración de todos nosotros en una sola humanidad interconectada.



Pero no pasan de ser alucinantes destellos de lo que pudiera ser. La verdad es que lo que buscan esos dedos doblados sobre la palma de la mano, que es una vigorosa respuesta a las necesidades de otros, sigue siendo más ilusión que realidad. No es totalmente inexistente: existen el trabajo humanitario, organizaciones sociales caritativas, generosa respuesta a las catástrofes, muchos gestos de buena voluntad y compasión. Pero, en general, esa respuesta a las necesidades de otros solo existe mientras no incomode: realmente incomodarnos, renunciando por ejemplo a hacer trampa en las elecciones, o a cargos públicos que sabemos que son improductivos, o a las influencias indebidas que nos proporcionan los parientes y amigos, o a no imponernos por el simple hecho de ser el jefe o el padre, o a abusar de una joven mujer porque es indefensa … eso, para muchos, ya es pedir demasiado auxilio.