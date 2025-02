Que enorme paradoja: dos venezolanos, el uno nacido en Caracas, Simón Bolívar, y el otro, en Cumaná, Antonio José de Sucre, al comando de ejércitos con muchos soldados también venezolanos, lucharon por emancipar a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; nos liberaron de la tiranía recorriendo planicies, quebradas, ríos y nevados, cargados de fusiles, bayonetas y pesadas municiones; difícil entender como transportaban voluminosos cañones, con sus respectivos proyectiles, al lomo de mulas y de caballos. Alternaban, en sus estratégicos desplazamientos, los calores tropicales de planicies y las gélidas temperaturas de lomas y montañas. No faltaron, en esos desplazamientos, eventuales encuentros y combates con el aguerrido enemigo; sin embargo, las mentes y los corazones henchidos de patriotismo e inconmensurable y generosa entrega, sabían que su sangre era el impulso de un futuro grito de independencia y libertad.

Ha transcurrido el tiempo y ahora el terruño, cuna de los libertadores, se encuentra oprimido por una dictadura sanguinaria que aniquila y se burla de la democracia al desconocer los resultados legítimos de la elección popular.

Los países democráticos de Europa y de América rechazan la permanencia del gobierno impostor de Nicolás Maduro, reconocen al presidente que ganó con largueza las elecciones y lo reciben con el reconocimiento que esa magistratura impone. En una actitud de gran contenido justiciero, el presidente Daniel Noboa ha rendido honores al presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González. Para dar más lustre al homenaje planificado, el mandatario ecuatoriano invitó a compartir el evento a los alcaldes y prefectas de las dos principales ciudades y provincias del país, a las que han llegado un mayor número de migrantes, que han huido de la dictadura; más, en una actitud previsible, por el fundamentalismo sectario en que viven inmersas estas autoridades seccionales, emitieron justificaciones ridículas, con sustentos apartados de la esencia del acto al que habían sido convidadas y no asistieron.

Lo acontecido no ha sorprendido, pero si ha indignado a la opinión pública, porque esos alcaldes y prefectas unen su proceder al de las asambleístas que fueron invitadas por el dictador Maduro a verificar la “pureza” del proceso electoral en que fue vencido ampliamente por su opositor, que tuvo un respaldo mayoritario del pueblo elector y, ellas, las legisladoras ecuatorianas, sin recato alguno, emitieron declaraciones en las que exaltaban la “pulcritud” del proceso y avalaban el inexistente triunfo del dictador que perdió las elecciones, como lo demostraron las actas de los escrutinios, hábil y técnicamente obtenidas, por los partidarios de la excepcional líder, Corina Machado y del candidato Edmundo González. No faltó el saludo emocionado y exuberante del expresidente, prófugo en Bélgica, que ensalzaba “la victoria” inexistente del sátrapa que anhela perennizarse en el poder, mientras esclaviza a su pueblo.

El oprobioso respaldo al ilegítimo gobierno de Maduro, es norma obligatoria de los integrantes del gobierno más corrupto en la historia del Ecuador, por identidad ideológica; para demostrar la adhesión a esta desvergonzada conducta, la candidata que los representa y que anhela llegar a la presidencia, se rehúsa a contestar las preguntas que se le formulan en el país y en el extranjero, referentes a cómo cataloga a la dictadura venezolana; sus respuestas insulsas y poco inteligentes, se desvían abruptamente del tema. El abogado defensor del prófugo y de Glas, con total descaro, acudió presuntuoso a la investidura del usurpador de la primera magistratura de Venezuela, fue pomposamente recibido y aplaudido por los organizadores de este acto ilícito, no le importó ser miembro del Consejo cuyos integrantes deben ser apolíticos y no pertenecer a ningún partido; cuando regresó al país, con inusitado cinismo, negó su participación en el mencionado evento. No hay duda del nexo íntimo de los “revolucionarios” correistas con el déspota Maduro, quien les retribuye con el apoyo ilimitado a su candidata.

El dictador venezolano sustenta su gobierno en el respaldo que le brindan las fuerzas armadas, que traicionan a su pueblo y a su patria, pues, con tremendo quemeimportismo, han permitido que su país, antes uno de los más ricos de América, por poseer abundantes cantidades del petróleo, ahora esté sumido en la pobreza, en la carencia de alimentos, de gasolina y con una salud diezmada, que lo han convertido en el más grande exportador de seres humanos que han abandonado trabajos y hogares, en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Este espectro de corrupción y tiranía es el ejemplo admirado por los corruptos que durante diez años pusieron las bases de las plagas que hoy carcomen al país: crimen organizado, narcopolítica, bandas transnacionales. Estamos cerca del momento definitivo, o escogemos a la mafia y al despotismo, o elegimos a un gobierno honrado y demócrata.