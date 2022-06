Autoritarismo a la vista

Cuando la delincuencia crece muchas miradas se dirigen en contra de las garantías y de los extranjeros. El garantismo y la migración son chivos expiatorios sobre los que cargar las culpas; otros identifican el incremento de la delincuencia con la pobreza y la falta de oportunidades.

Los primeros, que consideran que existe un “exceso” de derechos y de extranjeros, abogan por un derecho penal de mano dura; la autoridad -el autoritarismo- como respuesta: juicios breves, penas duras. Los segundos, que ven a la delincuencia como producto de un sistema injusto, abogan por un derecho penal mínimo, cuando no son abiertamente abolicionistas; estiman que procesos penales, cárceles, castigos, son ineficientes, no previenen, no rehabilitan y son injustos; al final solo caen en el sistema los más débiles.

Las dos son versiones ingenuas, simplificadoras e igual de peligrosas; como siempre, cuando se construyen medidas, políticas públicas o respuestas a problemas complejos desde los extremos, la situación tiende a agravarse. Es verdad hay delitos que crecen con la pobreza, pero hay otros que no tienen relación alguna con la mayor o menor riqueza de una persona; existen extranjeros que cometen delitos, sí, pero estadísticamente no hacen diferencia cuando se mira el conjunto de las infracciones. El incremento de las penas y de la dureza puede funcionar, pero solo parcialmente y por un corto período de tiempo.

No caigamos en el juego de los extremos. Enfrentemos por igual al abolicionismo ingenuo y al autoritarismo hipócrita, porque se requieren medidas integrales en contra de la delincuencia. El derecho penal tiene dos fines utilitarios: prevención de los delitos y prevención de las penas informales. Las versiones extremas e ingenuas nos ponen a todos en riesgo de ser víctimas de la violencia, sea que provenga de los delincuentes que se mueven en la sensación de la impunidad o de quienes creen que las respuestas no deben observar límites.