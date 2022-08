¿Autoridad o dirigente?

Hace unos días, en el marco de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Tagaeri Taromenani, Leonidas Iza se presentó como autoridad de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Para ser más preciso, dijo: “somos autoridades”, refiriéndose a la organización que representa.

La Constitución garantiza a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas una serie de derechos colectivos, entre otros tener sus autoridades con base en su derecho propio y como expresión de su autodeterminación.

La Corte Constitucional ha establecido que una autoridad indígena es “legitima” si al ser designada se respeta las formas tradicionales de organización y de designación de estas en cada comunidad, pueblo o nacionalidad; para ello hay que determinar una “relación directa entre comunidad, pueblo o nacionalidad y la autoridad indígena”. La Corte reconoció que también pueden ejercer como autoridades indígenas quienes sean parte de federaciones y confederaciones siempre que estas “estén integradas por comunidades o pueblos y nacionalidades respectivamente, tengan relación territorial, y hayan sido designadas mediante el derecho propio y prácticas ancestrales”.

No son autoridades, sostiene la Corte, quienes forman entidades privadas, incluso si sus miembros son indígenas, si estos no son designados conforme el derecho propio y en ejercicio de la autodeterminación de una comunidad, pueblo o nacionalidad. Una organización que tiene fines propios y que no es una nacionalidad, pueblo o comunidad indígena determinada, no tiene autoridades, tiene dirigentes, sin importar como se autodenominen.

La Conaie es una organización que “aglutina en su seno a Nacionalidades, Pueblos, comunidades, Centros y Asociaciones indígenas del Ecuador”, no es titular -como organización[1]de los derechos colectivos que les corresponde a los pueblos, nacionalidades y comunidades que la conforman y sus dirigentes no son “autoridades indígenas”.