Al poder le hace falta reconocer los errores y aprender de ellos, por eso la autocrítica es tan necesaria para la duración de los gobiernos. La izquierda no tolera la crítica y la combate con crueldad; la derecha solía ser más tolerante. La confrontación con la Corte Constitucional le definirá al gobierno del presidente Daniel Noboa.

La marcha organizada contra la Corte, la consulta para someterla a juicio político, la amenaza de quitarles el edificio donde funciona y la apertura de un examen especial por parte de la Contraloría, indican que la pugna del gobierno con la Corte no es jurídica ni política, es lucha por el poder y para definir quién controla a quién.

La Corte Constitucional pretende dar la batalla jurídica en las audiencias donde el gobierno, los demandantes y quienes deseen presentarse como amicus curiae, deben exponer sus argumentos jurídicos, pero el gobierno parece más inclinado a dar la batalla en el campo retórico, publicitario y mediático. Es el ámbito que le favorece.

Hasta ahora el gobierno ha logrado simplificar el debate con el relato de que la suspensión de algunos artículos de las leyes aprobadas por la Asamblea le priva de instrumentos necesarios para combatir a la delincuencia organizada y que la Corte se ha convertido en enemiga del pueblo. Este discurso populista será el gran triunfador.

Es incomprensible que no se involucren las universidades, los colegios de abogados y los gremios en el debate sobre los artículos suspendidos para determinar si favorecen a los violentos o protegen los derechos ciudadanos. Si el problema está en la Constitución, no en la Corte, que se reforme la Constitución; es lo que prometieron.

La acumulación de poder es un riesgo para la democracia. Si concurre la percepción de inestabilidad e inseguridad, fácilmente se puede conformar una sociedad de seguidores de líderes autoritarios. La historia revela que los pueblos entregaron su confianza a los líderes autoritarios cuando sentían inseguridad y miedo.