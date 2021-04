Austeridad protocolar

Es una tradición, especialmente en América Latina, que las posesiones de los Jefes de Estado se celebren con gran despliegue de ceremonial y festejos a los que asisten como invitados presidentes, vicepresidentes, cancilleres y autoridades de alto nivel de los países amigos y de organizaciones internacionales. Adicionalmente al acto mismo de entrega del poder, se organizan actividades sociales y culturales paralelas. Todas estas celebraciones significan ingentes recursos económicos para el gobierno que, como anfitrión, debe proveer como movilización, alojamiento, obsequios, alimentación, seguridad de los visitantes y sus delegaciones. Se organizan banquetes, recepciones y otros eventos. ¡A manera de ejemplo, la posesión del presidente Moreno tuvo un costo de cercano al USD millón y medio!

En una manifestación concreta, y no simple retórica de compromiso con el pueblo que le eligió, el presidente Lasso debería disponer la cancelación de ágapes y demás jolgorios que paga el gobierno. Con una sobria y solemne ceremonia en el Palacio Legislativo en presencia de las más altas autoridades de los distintos poderes del Estado, los asambleístas, cuerpo diplomático acreditado en Quito, familiares e invitados especiales basta. Con una ceremonia de esta naturaleza, el flamante presidente se ganaría el aprecio de la ciudadanía que no puede estar presente en estos actos y que está consciente de las limitaciones económicas que atraviesa el país.

Al tomar esta decisión el presidente electo, lanzaría un potente mensaje y constituiría una demostración concreta de su disposición, en los hechos, de su voluntad de practicar una verdadera austeridad.



Esta sugerencia no es singular. Muchos otros países como Francia, Italia, España, las monarquías parlamentarias en general, Suiza, Canadá no invitan a autoridades de otros países para la posesión de sus jefes del gobierno

Cierto es que en una ocasión semejante se aprovecha para conocer mandatarios y otras autoridades internacionales y le permitiría tratar de temas bilateralmente; pero en semejante alboroto estas situaciones se reducen considerablemente. Ya vendrán más adelante oportunidades para que el presidente Lasso genere vinculaciones con sus homólogos.



Y por encima de todo lo anterior está la pandemia, cuya política de bioseguridad tengo la certeza de que se mantendrá bastante más allá de 24 de mayo próximo, lo que hace riesgosas las inevitables aglomeraciones en los actos que en circunstancias normales se suelen organizar.

Este significativo ahorro podría, dirigirse a la adquisición de vacunas o de material sanitario para hacer frente al coronavirus. No cabe la diversión y la jarana en circunstancias tan dramáticas como la crisis en la que vivimos. Ecuador es de los países que con menor capacidad ha sabido hacer frente a esta pandemia.