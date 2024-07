Dado que, el Estado no tiene recursos y, por ende está maniatado para realizar nuevas inversiones con recursos propios, la solución no sería más endeudamiento y, peor aún, más impuestos, por consiguiente, quedan dos caminos razonables: a) Austeridad, esto es bajar el costo operativo y el volumen de la burocracia, así como la focalización de los subsidios, y/o, b) Incentivar y facilitar nuevas inversiones del sector privado (local e internacional), con mayor motivo si los índices de inversión extranjera han disminuido considerablemente en los últimos años. En este punto y con mayor motivo tratándose de una economía dolarizada, es fundamental orientar y apuntalar los esfuerzos y estímulos y, dentro de ese marco de acciones y opciones, las Asociaciones Público-Privadas APP pueden jugar un rol fundamental.

I.- Un poderoso, inteligente y efectivo ejemplo: En sus inicios, Israel era un Estado con una economía frágil, influenciado por ideas socialistas – aunque suene inverosímil – con gobiernos intervencionistas. Para 1984, Israel tenía una inflación que llegó cerca del 400%; en los años 90, el ingreso per cápita era casi la mitad comparado con el de Francia o Alemania. Uno de los líderes más sobresalientes, que marcaron un antes y un después, fue Shimon Peres, premio nobel de la paz en 1994, dos veces primer ministro (1984 y en 1995) y, presidente desde 2007 hasta 2014. Se puede concluir que, la fórmula del fortalecimiento de la economía israelí tuvo en él como uno de sus grandes pilares e impulsores, cuyas medidas principalmente fueron: reducir la burocracia, detener el incremento de sueldos del sector público, combatir el déficit fiscal, transferir al sector privado las empresas públicas ineficientes, férreo control del gasto público; así como, suspender la emisión inorgánica de dinero y brindar autonomía al Banco Central protegiéndolo de las influencias y presiones de los venideros gobernantes de turno, logrando con esto que la gente recupere la confianza en su moneda local. Y, quizás uno de los grandes aciertos, fue el “Programa Yozma”, que consistió en fomentar el emprendimiento y apoyar las nuevas ideas e iniciativas en el campo tecnológico, mediante el mecanismo de participación del Estado de Israel en el 40% del capital de estas nuevas empresas y, el 60% restante fruto de capitales de inversión locales y principalmente extranjeros, cuyos programas eran calificados de manera profesional ajenos a influencias políticas, sumado a estímulos fiscales. Inversión estatal que podía ser devuelta al sector privado, a fin de que Israel pueda recuperar el monto de la inversión inicial más un interés. Todas las medidas indicadas aplicadas a lo largo del tiempo, acompañadas sin duda de la disciplina y talento judío, del respeto al cumplimiento de la inversión local y extranjera, de la captación de inmigración calificada, han producido que Israel esté en el importante sitial económico y tecnológico donde está, basado principalmente entre otras acciones, en impulsar, promover y proteger la iniciativa y participación del sector privado.

II.- La Libertad, las iniciativas y la creatividad: Los pueblos que han avanzado, se han caracterizado por el ejercicio pleno y responsable de la Libertad, impulsados por la iniciativa y creatividad de sus ciudadanos. En este orden de ideas, es fundamental en el Ecuador estimular y proteger las iniciativas privadas, fomentándolas, apoyándolas o por lo menos no perjudicándolas y/o frenándolas. Las APP por su parte, se alimentan en gran medida de la iniciativa y creatividad del sector privado, del deseo de asumir riesgos inteligentemente, del afán de la generación de riqueza, desarrollo y prosperidad para el país.

III.- Conclusiones: Ocurre que, en el Ecuador se puede dar el contrasentido de que, un reglamento (norma de menor jerarquía) no solo que pueda “reformar” una ley (norma de mayor jerarquía), sino incluso en la práctica, echar abajo uno o varios artículos de esta, una suerte de derogación de hecho, volviéndolos letra muerta. Prueba de esto, es el artículo 297 del Reglamento (Decreto No. 157) de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo (ley por cierto, positiva, de iniciativa del ejecutivo), artículo que, refiriéndose a las APP, contiene el absurdo de prohibir al proponente privado del proyecto, presentar una nueva oferta, a efectos de igualar o mejorar a la oferta presentada por el oferente mejor calificado dentro del concurso público. Dicha limitación, es un error, ya que desestimula la participación del sector privado y de los proponentes de los proyectos en particular, desmotiva las iniciativas, puede invitar al fraude, así como al aprovechamiento del trabajo ajeno y de la propiedad intelectual, todo lo cual en perjuicio del proponente privado, poniéndolo en posición de desventaja y de desigualdad, siendo por ende injusto; cuando lo lógico es que, transparentemente, se le permita igualar o mejorar los términos económicos, sin perjuicio de también igualar o mejorar la calidad y las especificaciones técnicas de la propuesta del oferente mejor calificado. Por consiguiente, urge en tal sentido la reforma del mencionado art. 297 del reglamento.-