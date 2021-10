La Asamblea ninguneada

Reinaldo Páez Z.

“El Derecho es un instrumento de control social orientado a organizar la sociedad del modo más racional y justo posible, y eliminar hasta donde pueda los motivos de fricción entre los integrantes del grupo” (Sociedad Cultura y Derecho, Rodrigo Borja).

El Gobierno presentó a la Asamblea el “Proyecto de Ley Orgánica de Creación de Oportunidades Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, con el carácter de urgente en materia económica. Los artículos 424 y 425 de la Constitución determinan que: “(…) es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos de poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. El orden jerárquico ubica a las normas constitucionales sobre los tratados, convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, ordenanzas, decretos y reglamentos, entre otros.

La Constitución otorga al Presidente, Facultad Privativa para presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país (Art.135) y para enviar a la Asamblea proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica (Art.140). El mismo artículo determina que la Asamblea está obligada a aprobar, modificar o negar dichos proyectos (no devolverlos) en un plazo máximo de 30 días, a partir de su recepción.

Sin embargo, en franca violación a lo dispuesto en los artículos constitucionales 424 y 425, al inicio de este período legislativo, en mayo del 2021, se introdujeron dos incisos en el artículo 56 de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mediante los cuales se establece que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no calificará proyectos de ley que reformen diversas leyes que no se refieran a una sola materia y que si el proyecto contiene vicios de inconstitucionalidad e inobserva los criterios antes detallados, no será calificado y será devuelto.

Es absurdo que al CAL, organismo netamente administrativo interno para el funcionamiento legislativo, se le permita romper la Constitución y ningunear a la Asamblea negándole la posibilidad de analizar y debatir proyectos de suprema importancia para el rescate de la angustia económica en que está sumido el país.

Sorprende constatar la actuación irresponsable y antipatriótica de algunos asambleístas que anticipaban su posición negativa antes de conocer el proyecto de ley, impulsados por afanes revanchistas o figurativos, sin conciencia de país. No es justo que cinco voluntades acallen a 137 legisladores, que fueron elegidos para parlamentar y trabajar por una organización más racional y justa en un esfuerzo constructivo por evitarfricciones y lucha de poderes en lugar de presentarse pendencieros y desafiantes ante las posibles acciones constitucionales del gobierno, entre las que no se puede descartar que, en 30 días, ordene la publicación de la Ley en el Registro Oficial y la imponga por Ministerio de la Ley.