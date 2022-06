‘El asalto a la democracia… ‘

La reivindicación económica es el pretexto, pero ¿cuál es su verdadera intención? Vale reclamar, pero en paz; y hay indígenas respetables. Algunos sectores piden dialogar-negociar, sin caer en cuenta que, parte de la estrategia es agobiar-sitiar, a fin de sus intransigentes demandas obligar a aceptar. ¿Es confiable negociar con quien está acusado de delinquir? ¿Tiene sentido, con asaltantes de propiedades y ciudades? ¿Con quien tiene una antidemocrática agenda desestabilizadora? ¿Tiene sentido cuando existen serias dudas de los “financistas”?

La paz sin dignidad no es paz… Mañana, aparecerá otro “pretexto” y, ¿tendrá el país, ya secuestrado y de rodillas, que allanarse a sus exigencias y caprichos, so pena de otro asalto? La paz sin libertad no es paz… ¿Tiene sentido que alguien, que no representa a la totalidad de sus comunidades, que no llegan al 7%, y sin representatividad democrática, pretenda a palo y piedra, imponer su tesis de gobierno, cual asaltante democrático? El dirigente debería aprender el elemental respeto al orden constituido, así como el derecho de los ciudadanos a transitar y a trabajar; y no bajo el amnistiado poncho de la impunidad y de la extorsión, pretender su liderazgo imponer y privilegios extender. Pachacútec, el Inca, allá en el corazón de los Andes, que construía con nobleza, debe sentir vergüenza.

A fin de encaramarse en el poder, en una suerte de cogobierno inicial, buscaría el “estadillo”, en el que “mande la fuerza y la sin razón”; fracturando así de hecho, la institucionalidad jerárquica política del país, mediante la mal usada resistencia, cuando realmente sería violencia y delincuencia. Lo cual, conducido hacia el chaquiñán a la servidumbre, advertido flagrantemente en su libro, el Estallido. ¡Ya basta! La Conaie y su líder deben indemnizar al país de todos los perjuicios producidos. Debe activarse el carácter Estatal, a efectos de que la sociedad a través de una firme y objetiva justicia le de una civilizada y reivindicativa palIZA…