¿Muchos candidatos?

La campaña para la alcaldía de Quito arrancó esta semana con nada menos que 18 candidatos, un record histórico que refleja una enorme fragmentación y cuyas causas las podemos encontrar en una ley electoral mal diseñada (o diseñada para favorecer al correísmo durante su apogeo, que es lo mismo), que obliga a los partidos políticos, a fin de conservar su registro, a presentar la mayor cantidad de candidaturas posible, a lo que debe sumarse la incapacidad crónica de ciertos políticos para llegar a acuerdos (lo que deja ver lo poco que en realidad conocen de política, cuando los acuerdos le son consustanciales); y, agregar también, un escenario abierto dejado por un alcalde impopular que prefirió no participar en la contienda.

Frente a este aluvión de candidatos, ¿cómo los quiteños podemos elegir a alguien que realmente pueda rescatar a la ciudad de la mala gestión, la irresponsabilidad y la desidia con que se la ha tratado? Pues, aunque parezca difícil, puede ser sencillo si seguimos ciertas pautas antes de votar.



En primer lugar, hay que informarse bien. Leer y escuchar a los candidatos y sus propuestas y reflexionar sobre la viabilidad de estas. No dejarse convencer por grandes promesas, por que no siempre pueden a llegar a materializarse, peor aún con un presupuesto municipal limitado por el desarrollo del metro. Propuestas sencillas, con una visión a futuro y que recojan la importancia de regenerar vínculos y crear comunidad entre quienes vivimos en la ciudad podrán ser cumplidas más fácilmente y serán más beneficiosas a largo plazo.En esa misma línea, se debe estar muy atento a los debates entre los candidatos. El debate es una herramienta esencial que sirve a los ciudadanos para conocer qué opinan y cuál es la posición de los aspirantes sobre temas puntuales que nos ayudarán a tomar mejores decisiones en cuanto a nuestro voto. Es decir, son muy útiles para ir separando la paja del trigo.



Luego, es importante estudiar el perfil de los candidatos, analizar su preparación y experiencia, determinar qué han hecho por la ciudad y por el país, y si lo hicieron bien o mal, tanto en su vida pública como privada. Eso nos puede ayudar a identificar a quienes realmente tienen vocación de servicio y son honestos y confiables.



Se debe recordar que mucha de la imposibilidad de gestión de la última alcaldía no se debe solo al alcalde, sino también a unos concejales que, en lugar de pensar en Quito, pensaban en los réditos políticos que les podría dar ser oposición. Un líder fuerte con un concejo de mayoría sería lo idóneo.



Así, creo que siguiendo alguna de estas sugerencias, nos será más fácil encontrar el alcalde que esta maravillosa ciudad se merece a fin de devolverle el brillo y el prestigio que tenía décadas atrás.