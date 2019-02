Lo contrario de la Democracia

El filósofo griego advirtió que la democracia era un sistema político basado en las virtudes; y que lo contrario de ella, es decir, el sistema de gobierno basado en los vicios y las trampas se llamaba Demagogia. Interesante preguntarnos en cuál de los dos sistemas vivimos? Síntomas: un Consejo Electoral que se niega a recibir a la OEA como observador en las próximas elecciones, a pesar que la OEA ha demostrado en forma categórica que ha sido el instrumento internacional más eficaz para defender las quebradas democracias en Venezuela y Nicaragua. Pero en Ecuador No es bienvenida para Diana Atamaint y quenes le secundan en el Consejo Electoral. ¿Escondemos o tememos algo? ¿Elecciones transparentes sin observadores transparentes e independientes? Otro síntoma: en el afán de “ayudar y hacer quedar bien” a su jefe, inmaduros colaboradores anunciaron a grito abierto que habían obtenido de testaferros del gobierno anterior que se conviertan en delatores y así “combatir la corrupción de manera eficaz”. ¿Prematuro? ¿Fanfarronería? Tal vez, pero lo evidente es una radiografía de la inmadurez emocional y cronológica del círculo íntimo del Presidente Moreno que, una vez más, anuncia hechos rimbombantes que, luego, tienen que deshacer, rectificar o “aclarar”; ¿O acaso no recuerdan lectores el “show del anuncio del precio de los combustibles” en donde los únicos auténticos portavoces (los ministros de Energía y Finanzas) fueron minimizados por los impulsivos adolescentes de tino político que se contradijeron, se enredaron, y sólo mostraron que cada uno quiere ocupar un lugar protagónico en ámbitos y materias que no le corresponden? Sea, entonces, propicia una respetuosa observación al Presidente Moreno para que constatando las falencias evidentes de esos jóvenes funcionarios, se rodee de personas que por edad, experiencia, carácter y desinterés, puedan darle con libertad y sensatez opiniones que le sirvan para orientar el difícil camino de enrumbar al Ecuador. ¿O acaso mi advertencia sobre los ministros ex correistas que se fueron del cargo denostándolo no le ha servido de lección? ¿O es buen predicamento mantener aún en funciones a la Ministra de Salud que a esta altura debe ser una de las personas que más largo tiempo ha ocupado cartera alguna de gobierno en la historia, pese a los desastrosos resultados de la gestión? No? Que lo digan los pacientes de enfermedades catastróficas que llevan ¡años¡ esperando que el mejor medicamento para alivio de sus dolencias sea integrado a la lista de compras del Ministerio, pero éste sigue “investigando” lo que organismos internacionales ya aprobaron suficientemente? Eso, Señor Presidente, se llama incompetencia absoluta, y mantener esos cuadros directivos de salud se llama premio a algo, pero ciertamente no al buen desempeño. ¿Democracia o demagogia?