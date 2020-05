Llega Miguel a un barrio popular de Quito, como parte de una brigada conjunta del Ministerio de Salud y del municipio, a tomar muestras para detectar el contagio del covid -19. Resultado: el 90% de los exámenes dan positivo. Le asusta los datos, pero le asombra la reacción de los moradores ante la evidencia. Siguen como si nada, despreocupados transitando sus calles sin mascarillas, sin medidas de prevención, jugando fútbol o cartas y tomando cerveza en la esquina.

Miguel y los brigadistas hablan con los pobladores sobre la necesidad de cuidarse. Unos responden positivamente, otros les miran con indiferencia o hacen mala cara: “Vea joven, esta es mi vida, y si tengo que morir, me muero y punto… no moleste”, otro dice: “No pasa nada…Dios me cuida”.

Luego de esta experiencia Miguel sale del barrio deprimido. Él ha estado en hospitales y visto el horror de la enfermedad. Pero ve que la gente de este y de otros barrios no es consciente de la gravedad de la pandemia. Y se espanta, al pensar que esta masa está convocada a vivir una “nueva normalidad”, cuando ni ha entendido ni ha participado en la “anormalidad”, distanciamiento, confinamiento, de estos días.

“Nueva normalidad no habrá”, piensa Miguel. Tal cual están las cosas, en este país, los semáforos no funcionan. Hoy por hoy, estás al mismo tiempo, en rojo, amarillo y verde. La gente hace lo que le da la gana y el Gobierno, débil, impotente, se hace de la vista gorda y se auto engaña con ayuda de algunos medios. Entonces, para tener una salida elegante, se inventa una ficción lingüística: “Vamos este lunes a la nueva normalidad: arrancamos en rojo”. O sea, para el buen entendedor, salimos y nos quedamos parados; trotamos en el mismo sitio, arrancamos y nos frenamos. En otras palabras nos auto convencemos de que avanzamos.



“Arrancamos en rojo” es un engaño colectivo monumental para cubrir el probable desastre, ya que sí arrancamos, pero vamos al precipicio, a la vieja normalidad, regada de virus por todos los lados y además con desempleo.



Una de las maneras de romper con este círculo perverso es la educación. Desde esta columna hemos apelado a una gran y urgente minga de concienciación colectiva en hábitos de higiene y valores, con el liderazgo de docentes, del sistema educativo y de los medios. Sin embargo, ni unos ni otros dicen nada todavía. Los que por su cuenta comienzan a activar son los policías de las UPC, que en alianza con los comités barriales que se están reactivando, promueven, en algunas parroquias, masivas capacitaciones para enfrentar la pandemia.



Estupendo síntoma de corresponsabilidad estado-sociedad civil que se gesta desde abajo en medio de la hecatombe. Es una señal del nuevo Ecuador que va resurgiendo.



Mientras las élites y el poder dan palos de ciego, como el recorte del presupuesto educativo. La educación es reivindicada por los pobladores para salir adelante.