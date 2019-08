Apertura y flexibilidad

Escribí en mi anterior columna que nos protegen de las prisiones paradigmáticas la apertura a nuevas ideas y la flexibilidad para aceptarlas. Alrededor de esto surgen importantes preguntas.

Primero, ¿Son virtudes la apertura y la flexibilidad? No lo son para quienes consideran absolutamente válidas sus creencias, verdades y hasta preferencias. Para esas personas que creen ser dueñas de la verdad, la apertura a nuevas ideas y la flexibilidad para aceptarlas constituyen peligrosas debilidades. Pero para quienes reconocemos que no sabemos todo y que nuestras creencias no son necesariamente las mejores o las únicas válidas, la apertura y la flexibilidad son enormes virtudes que nos permiten seguir creciendo en conocimiento, en sabiduría y en bondad, nos impulsan a ser respetuosos de creencias y preferencias distintas, nos mantienen humildes y amables.



Luego ¿Cómo se desarrollan estas dos enormes virtudes? Al igual que con muchos temas sobre los cuales pienso y escribo, regreso primero a la crianza y la educación de niños y jóvenes. Un sistema de crianza y educación liberal, que estimula al niño y a la persona joven a pensar por sí misma y a desarrollar sus propios criterios, aun si los podamos considerar “equivocados”, que induce la formación de creencias, valores y actitudes constructivas con la invitación amable a la reflexión, que da ejemplo de respeto por las diferencias, y que se inhibe de emitir constantes juicios negativos tiende fuertemente a la generación de personas abiertas y flexibles.



En cuanto a personas ya adultas, en franco rechazo a la idea que nos dejó Jean Piaget de que pasados los 18 a 22 años estamos “hechos”, planteo que la apertura y la flexibilidad, como también la madurez y la inteligencia emocional, pueden ser desarrolladas, a cualquier edad, por la persona que reconoce sus propias falencias al respecto, decide desarrollar lo que hasta ahora no ha desarrollado, va descubriendo los caminos más apropiados para ese desarrollo, y tiene la perseverancia para lograr avanzar en ese típicamente, difícil camino de hacerse, uno mismo, un mejor ser humano.



Y la tercera pregunta: ¿Qué impide el desarrollo de estas, para mí, enormes virtudes? Los métodos tradicionales de crianza y de educación, rígidos, autoritarios, impositivos, intolerantes del cuestionamiento, la duda, la imaginación y la creatividad, generan, casi inevitablemente, gente rígida, autoritaria, impositiva e intolerante, es decir, gente sin apertura y sin flexibilidad. Y el miedo a ser, o parecer ser, “diferentes” – aquel fenómeno que en sicología social se llama “conformismo” – dificulta o impide la voluntad del adulto que se reconoce cerrado y rígido pero quiere salir de esa prisión mental, de hacer los esfuerzos que demanda el magnífico proceso de liberar su propia mente.