Apertura comercial y salvaguardias

En defensa de su posición comercial de apertura, la Cámara de Comercio de Guayaquil circula en redes un ‘paper’ realizado por su Departamento de Investigación y Proyectos en 2018 titulado “El impacto de las salvaguardias sobre la producción en Ecuador”.

La CCG se respalda en un documento cuyo título no responde a su contenido. Un vistazo deja ver que el Departamento de Investigación y Proyectos interpretó parcialmente los posibles efectos de una parte de la medida de salvaguardia por balanza de pagos (bdp) que adoptó el Ecuador mediante Resolución 011-2015 del Comex, la que incrementó el arancel a la importación de bienes de capital, cuando la medida se dirigió, principalmente, a gravar los bienes de consumo. Esto explica que el documento no alcanza a reconocer que el Valor Agregado Bruto (VAB) no petrolero crece en todos los años que se aplicó la salvaguardia por balanza de pagos.



No se pretende defender la medida de salvaguardia por bdp del 2015, pero si recordar que se trató de un caso extremo al que acudió un país con una economía pequeña, abierta y dolarizada, muy vulnerable a los choques externos por la falta de una herramienta de política cambiaria y monetaria para combatir los mismos; y, que su aplicación, proporcional y temporal, constituye el ejercicio legítimo de un derecho reservado a los países en vías de desarrollo con arreglo a lo establecido en la sección B del artículo XVIII del GATT de 1994 en la medida necesaria para enfrentar un desequilibrio de su balanza de pagos. La medida que adoptó el Ecuador alcanzó la aprobación expresa del Comité de Restricciones por Balanza de Pagos de la OMC previo dictamen favorable del FMI.



Como ésta, existen también en el marco de la OMC y de casi todos los tratados comerciales, disposiciones expresas que permiten la adopción de medidas de salvaguarda de aplicación más restringida, cuando la importación de un producto se realiza en condiciones tales que amenaza dañar o daña a la producción nacional de un producto similar y aún para defender a industrias nacientes. Países que inspiran la posición liberal de la CCG, como los Estados Unidos, Chile, México, Brasil, la Unión Europea, UE, etc, recurren con frecuencia a salvaguardias.



Ante el inmenso desafío de superar la crisis social y económica que nos deja el covid-19, es tiempo de pensar una política de comercio exterior asentada en dos grandes herramientas: asegurar a la producción nacional una competencia abierta en condiciones de igualdad y lealtad; y, promover el desarrollo de exportaciones no tradicionales, con un mecanismo de ‘drawback’ automático e inmediato.



El libertinaje comercial y la pesca a río revuelto entregando el mercado, no a comerciantes serios, sino a mercaderes oportunistas en detrimento de las empresas y los empleos nacionales, no son compatibles con la apertura comercial.