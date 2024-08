“Desviaciones de conducta de un individuo y de la sociedad en su conjunto” es el concepto de anomia, que se aplica como anillo al dedo a la actual situación del país.

En efecto: el presidente de la República demanda a la vicepresidenta. La vicepresidenta demanda al presidente ante el Tribunal Contencioso Electoral y “coincidentemente” se destituye al presidente de esa magistratura. 17 binomios son precandidatos para las elecciones presidenciales de febrero de 2025. El hasta hace poco presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es candidato a la presidencia de la República en un binomio auspiciado por Democracia Sí, grupo que pertenece a un personaje político que ha recorrido varias alternativas ideológicas. El presidente de la República ordena a sus ministros no comparecer a la Asamblea legislativa (AL), contra expresas normas de la Carta Política. El funcionario -hasta hace poco legislador- que hace pública esta disposición, sostuvo que los ministros están obligados a comparecer a la AL tantas veces cuantas fueran llamados. Los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) – tan útiles a los poderes de turno – permanecen atornillados a sus cargos por encima del plazo de su nombramiento. La Corte Constitucional echa abajo los decretos de emergencia, dictada por el presidente de la República para combatir la brutal inseguridad y violencia que vive el país. El Consejo de la Judicatura (CJ) cancela el proceso para designar jueces de la CNJ porque la evaluación ética de los aspirantes se dejó en manos de una sociedad fantasma. La Policía Nacional, que tiene la responsabilidad principal en la lucha contra la violencia y el narcotráfico, ha tenido 5 comandantes Generales en menos de 4 años. La desproporcionada pena de prisión por exceso de velocidad, que consta en una ley de hace más de 6 años se aplicó en Quito por un par de días y se dejó de hacerlo por la reacción ciudadana. Pero no se la deroga ni impugna. Persiste la grave crisis de energía eléctrica que azota al país pese a la ley que con el ampuloso nombre de “No más apagones” se expidió a inicios del actual gobierno. Y podría continuar largamente mencionando otras situaciones similares.

Esta “… desviación de la conducta de la sociedad en su conjunto” no puede continuar so pena de que el país vaya a un despeñadero. Pero la solución no está en nuevas leyes o nuevos “redentores” que ofrecen solucionar todos los problemas sin especificar cómo. Es indispensable y urgente que los ciudadanos nieguen su voto a quienes han dado muestras reiteradas de responder a toda clase de intereses y apetitos y exija a los candidatos precisión y viabilidad en sus ofertas. Y, sobre todo, capacidad, liderazgo y entereza moral para cumplirlas.