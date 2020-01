¡Ancestros umbilicales!

Generalmente no leo los “reenviados” del Whatsapp, pero siempre he tenido una curiosidad infinita sobre el ombligo y su hilo desde adán y Eva o desde el primer chimpancé...sino fuera por esta cuerda misteriosa que nos une a todos los habitantes de este planeta, simplemente no existiríamos... creo que tampoco haríamos falta...El Planeta Azul estaría intacto. Con nosotros llego la basura la depredación, la sangre, el dolor, la contaminación y todos los desastres.

Estoy convencida de que el Paraíso se acabó cuando el chimpancé se volvió homínido.Me llego este. Lo quiero compartir... es misterioso e infinito:



“-Que interesante la cantidad de nuestros antepasados...Madre 1. Padre 1 ...Abuelos 4...Bisabuelos 8.Tatarabuelos 16...Trastatarabuelos 32...Pentabuelos 64...Hexabuelos 128...Heptabuelos 256...Octabuelos 512...Eneabuelos 1024...Decabuelos 2048... En un total de 11 generaciones 4094 Ancestros. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que tú y yo naciéramos. Detente un momento y piensa. ¿De dónde salieron...? ¿Cuantas peleas han peleado...? ¿Por cuántas hambres han pasado...? ¿Cuantas guerras han vivido..? ¿Cuántas vicisitudes han sobrevivido ? ¿Cuanta fuerza, alegrías, estímulos en sus legados...? Cuanta fortaleza ha tenido que tener cada uno de ellos para que hoy estemos aquí nosotros...? Sólo existimos gracias a todo lo que ellos vivieron...



¿Quién soy yo? Soy las manos de mi abuelo, las lágrimas de mi madre, la fuerza de mi padre, las bromas de mis hermanos. Soy la suma de todos..”

Nada de esto hubiera sido posible sin cordón umbilical...esa cuerdita que nos corta al nacer....y solo queda el puntito. Ese nudito en la mitad de la barriga.



La Iglesia católica durante muchísimos años estuvo discutiendo si la Virgen habría tenido ombligo o no.. Porque se jugaban el cuento de la virginidad...tema importantísimo para fundamentar todo el machismo vaticano....Existen en los museos crucifixiones pintadas por grandes maestros en que aparece Jesús sin ombligo y otras con ombligo...Los Ángeles que primero vinieron a la tierra tenían? Nunca se ha podido saber...



Pero la mayor, discusión que ha dado para libros enteros es si sobre Adán tuvo ombligo...Pues entonces, ¿de donde salió? Y la pobre Eva que se supone salió de una costilla...Mi amor por mi papá y mi mamá, por los abuelos...Llego a lo mejor a los tatarabuelos y allí me pierdo en la fantasía...



¿Fueron corsarios? ¿Piratas? ¿Putas? ¿Castas? ¿Sumisas? ¿Rebeldes? ¿Gitanos? ¿Judíos? ¿Árabes? ¿Fenicios? Ni idea. Acepto el revoltillo....



El misterio de ser como soy....Fruto de siglos y siglos de cordones umbilicales ,los responsables de este maravilloso viaje por la vida, que aunque dure un segundo el cosmos seguirá a través del ombligo de mis hijos nietos biznietos tataranietos etc., llevando un poco de mi hasta el fin del fin.. Si es que hay fin...