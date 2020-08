La amoralidad, siglo XXI

Son múltiples las formas de amoralidad que están siendo dominantes. Aun frente a evidencias de falsedades y simulaciones, sólo las supuestas formalidades son dominantes.

En los informes de la Contraloría, sobre partidos y movimientos políticos, están evidenciadas las firmas y otras menciones falsas, en la vinculación de nombres y apellidos con las cédulas de ciudadanía, para “completar” los números requeridos. Conseguir firmas – o colocarlas, de no conseguirlas- tuvo precio. ¿Lo habrá tenido la admisión en el sistema, como que se hubiesen verificado?. Esos partidos y movimientos están siendo validados para las elecciones del 2021 por resolución del Tribunal Contencioso Electoral.



También se evidencian los “errores” en los procesamientos de escrutinios, en cuanto a los sufragios del 2019. Los apagones y cortes en el sistema de ingresos de información, podrían no ser accidentales, sino para que, al “retorno” del sistema, ya esté montado el escenario.



La información requerida por un personaje de la argolla liberal de los años 30s del siglo XX ¿cuántos votos faltan?, para colocarlos; en el siglo XXI, vía apagones en el sistema informático, ya no se requiere.



Como se necesitan hombres y mujeres, en todas las listas, para asambleístas nacionales y provinciales, la amoralidad pasa de ofrecer un “puesto” en listas, para que sólo figuren, a negociar precio de compra/venta de puestos en listas.



Pero, la amoralidad no es sólo para lo electoral. En contratación pública hay un esfuerzo en el Sercop por correctivos de futuro, que hay que reconocer. Además, debe corregirse lo que está ilegalmente hecho, como el desacato de la norma explícita de que todo paso en el proceso de contratación sólo rige desde la publicación en el portal, porque no está permitido “vigencia inmediata” de una resolución, sin previa publicación en el portal, cuando es obligatorio hacerla, publicación que siempre puede hacerse de inmediato. La práctica de detener por días y semanas la publicación en el portal, hasta decidir la adjudicación y luego todo subir en combo al Portal – 10 días o más de retención- debe sancionarse con la nulidad de lo ilegalmente actuado; y, si ya está ejecutado todo, la Contraloría debe establecer las respectivas responsabilidades, lo que puede derivar el caso a lo penal.



También hay amoralidad en el sector privado. He visto casos de grupos empresariales, con representación legal de sus compañías no en personas singulares, sino plurales en directorios, pero no se inscriben los nombramientos de los principales, sino que sólo están vigentes los de los suplentes, con lo cual de haber problemas con el Fisco, el IESS o los trabajadores, las acciones sólo podrían ser contra los suplentes. ¡Vergüenza empresarial!