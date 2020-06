¿Amoralidad?, ¿inmoralidad?

¿Qué es lo dominante? La diferencia está en que la inmoralidad implica que hay la conciencia moral de que se está cometiendo una falta. La amoralidad es no tener esa conciencia moral, todo puede hacerse.

Verdad es que no han faltado los que desde espacios políticos – sobre todo, desde el ejercicio del poder- en diversas épocas, han invocado supuestas “razones superiores de Estado”, para actuar, u ocultar, o trabar o perseguir silenciar. El año 1981, por la tragedia aérea en que murieron Jaime Roldós Aguilera y Martha Bucaram Ortiz y quienes los acompañaban, se elaboró un informe supuestamente sólo limitándolo al choque en la roca de Huayrapungo. Se formó una Comisión legislativa presidida por el ex – Presidente Otto Arosemena Gómez, quien me expresó que la versión recibida fue que el Ecuador “no merecía” tener abierta una investigación “que se prestaba para lo político”. Otto no se amilanó. Pero, todo intento de ampliar la investigación se lo ahogaba.

Yo nunca dejé de cuestionar lo que hoy cito.

Desde el correato, no se ha invocado “razones de Estado”, sino que se estructuraron cadenas mafiosas de saqueo a las entidades del Estado y en sus negocios. Los actores para “la foto”, porque otros no han exhibido el rostro, han pasado de un nicho del entorno del poder a otro, “útiles” para todo, como que estuvieran trepados en un carrusel.



Creo que Moreno, de quererlo, puede introducir rectificaciones, siendo la esencial la absoluta transparencia.



Dos anécdotas de una reunión en Guayaquil, en la sede del Gobierno, el jueves 26 de abril del 2018, para conversar si se debía mantener reservas sobre la deuda externa, porque yo era miembro de la Comisión de la Contraloría para ver su legalidad. El encuentro fue con Lenín Moreno, la entonces Ministra Elsa Viteri, Fausto Ortiz, y otra persona no de Guayaquil. Esta última, hizo bromas sobre “los monos”, ¿cómo hacen para irse a vivir en Samborondón?, Fausto, la contestó, “la mayoría ahorrando e invirtiendo, pero también hay de los otros”, aquél le replicó “pienso que los últimos son los más” y Fausto contra replicó “algunos siguen a Pascuales y terminan en La Roca –junto a la vieja penintenciaría -, cuidado será tu camino”. Aquél está sometido a investigación. La segunda anécdota: Elsa pensaba que podía haber problemas con algunos acreedores en cuyo beneficio hay cláusulas reservadas, con amenaza de sanciones o recargos si se desvelan. Ortiz y yo sosteníamos que debía haber transparencia total. El Presidente le dijo a la Ministra, “mi decisión es que todo se transparente y de no creer que es lo que debe hacerse y decides renunciar ¡qué pena!” y agregó “no quiero terminar como acabó Mahuad, entre despreciado y olvidado”.

Usted decide, Presidente Moreno.