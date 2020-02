¡Amor mío, carnaval!

El título reproduce uno de los ‘versos que se cantan en la mitad y al final de cada copla del Carnaval de Guaranda’, advierte Laura Hidalgo Alzamora…

Variada y hermosa en su paisaje, la provincia de Bolívar ‘tiene todos los climas, desde el frío intenso en las nieves de los páramos, hasta el clima cálido en el subtrópico y el trópico’.

Recuerdo nuestro viaje familiar por la carretera Gallo Rumi: Gallo Piedra, Gallo Roca, Gallo Duro, esta fuerte metáfora la nombra. Nunca vi entre el abismo y la montaña, en el arduo camino en el que apenas cabían una camioneta y nuestro miedo, montes de amarillos ocre más bellos, bajo un cielo de azul apacible, ni respiré aire más limpio. Llegábamos a la Provincia de Bolívar.



Laura, amiga y académica, especialista en literatura popular, realiza su primera recopilación de décimas esmeraldeñas, trabajo pionero de investigación amplia y exigente, en 1981, y acaba de entregarme la 3ª. edición de otro libro emblemático: “Coplas del carnaval de Guaranda”, de 1984. Esta edición cuidada, elegante, tiene hermosas fotografías de la fiesta. De su preliminar, extraigo:

“La ‘copla’ es una forma poética muy difundida en la literatura popular ecuatoriana. Algunas provincias la cultivan, aunque con características locales peculiares, pues la realidad que trasciende en sus versos guarda correlación con la realidad social específica de cada grupo humano’, y señala que la provincia de Bolívar es uno de los lugares más ricos en creación de coplas: el pueblo las compone y canta en carnaval.



Desde 1981, Laura viaja, entrevista, graba, constata, recolecta. La primera edición del libro estupendo, se publica en 1984. Reúne 1029 coplas en su repertorio, de entre las cuales elijo algunas, al azar, para este artículo, desde los siguientes temas:



a). ‘Llega el carnaval”: ‘Donde se juega mejor, / hablando en tono neutral / de todito el Ecuador, / en Guaranda, el carnaval’. “Música, canto y baile”: ‘Arbolito de naranja / Cogollo de capulí / Esta es la primera vez / que yo canto por aquí’. “Viandas y bebidas”: ‘Sé que han pelado una oveja, / vengo por la riñonada, / por el carnaval yo vengo / no por interés de nada’. “Elogio a la tierra”: ‘En mi barrio Marcopamba / tres arbolitos sembré: un laurel, una manzana / y un jamás te olvidaré’. “Visita a parientes, amigos y vecinos”: ‘Señora dueña de casa, / Vengo a pedirle un favor: / no me deje en media calle, / me haga entrar al corredor’. “Los forasteros”: Desde Ambato estoy viniendo / al carnaval de Guaranda. / Quiero ver a mi negrita, / si estará como Dios manda’. “Se acaba el carnaval”: ‘Cualquiera tiene una pena / y una alegría en la vida: / bailar en los carnavales / llorar en tu despedida… b) “Coplas acerca del amor”: El amor nace con penas, / con penas se hace constante; / pues sin penas no hay amante / y cuando lo hay, es apenas… Y ‘Otros temas’, ‘La madre’, ‘La casa’, ‘El cura y las creencias’, ‘Pesares’, ‘Censuras’. Toda la vida en el carnaval de Guaranda.