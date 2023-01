El 2023 en América Latina

¿Cuál es la ruta? ¿Será la misma que se sigue desde la independencia? ¿La historia cambia o solo da la vuelta? La famosa frase de Giambattista Vico: “corsi o ricorsi”, parece que se mantiene. Líder, masas e intereses.

Hay que admitir que el líder tiene una naturaleza mística insustituible desde la independencia. Conduce y tiene en la mira la ruta a seguir; las masas la integran una población analfabeta en política sujeta a convocatorias emotivas y los poderes externos resguardan que no haya mayor alteración y suceda lo de Cuba que fue muy costoso.

Además, hay una singularidad en la historia de los países y regiones del subcontinente; además del líder es necesario un grupo, élite o rosca. Son básicos en la financiación del proceso, no lo comandan, pero son los primeros beneficiarios.

En la conclusión, para seguir la pauta de la historia, hay que admitir que se necesita un líder o caudillo. Llámese Simón Bolívar, San Martin, García Moreno, Eloy Alfaro o Velasco Ibarra. Habría que repasar los archivos e indagar como superaron esos centauros la tara del regionalismo y mantener la unidad nacional. Como hicieron para combatir los monstruos como ahora sucede con el narcotráfico y la desigualdad social.

México descubrió una fórmula irrepetible luego de la revolución con el PRI, al que no se le cuentan los méritos si no los años en el poder. Argentina descubrió la receta única que es el peronismo desde 1945. Cambia de técnicos, pero no de estrategia. Brasil no tuvo la misma suerte con Getulio Vargas y hoy oscila entre Lula y Bolsonaro. Es un país de peligro donde la polarización social hizo nido en la política.

Chile descubrió que la revolución no se intenta en la Guerra Fría y por razones geopolíticas está vacunado contra el populismo.

El problema reside en que otras latitudes donde el cambio es casi imposible como en Ecuador. En este suelo el objetivo es mantener la democracia formal no las extremas derecha o izquierda. La búsqueda de la igualdad y la equidad pueden esperar otro siglo.