En el internet hay canales de “noticias”, que serían más de opinión que de información, en los que se da una crítica excesiva sino obsesiva al régimen, cuanto al libre mercado y al pensamiento liberal y, concomitantemente, casi una elevación a los altares al correísmo y a sus huestes; y a contrario sensu, existe también opiniones en otros medios, que critican con razones al correísmo, pero suponiendo por omisión de opinión que lo demás está bien; salvo algunos periodistas y/o comunicadores, que acertados o no, valientemente dicen lo que piensan, independientemente de que existan o no coincidencias ideológicas con el gobernante de turno.

La opinión no puede estar atada a una ideología, a efectos de defenderla solapando las fallas de sus actores, ya que se vuelve una opinión ciega, sino cómplice. La opinión debe estar alejada del ego, que nubla la razón defendiendo la equivocación; debe ser libre, apegada a la verdad, pura, aguda, denodada, firme pero respetuosa del honor; humilde para reconocer el error propio, y a la vez clara y consciente que no hay verdad final, sino que el camino se hace al andar, cuestionando inteligentemente las conclusiones alcanzadas. Lo que es inmutable en la opinión, son los principios; y también en mi opinión, los valores y la defensa de la libertad, como pilares esenciales de la sociedad.

La opinión no debe esconderse en el anonimato; y sin ser cruel debe ser directa y sincera; de tal modo que las acciones de gobierno sean expuestas con objetividad, reconociendo lo bueno y observando lo malo, planteando constructivamente propuestas. Así, el alma de la opinión debe ser diáfana en sus intenciones y propósitos, independiente de simpatías y de intereses personales, enfocada en generar valor para una sociedad mejor, lo cual debe prevalecer en el norte del teclado y en la esencia de las letras escritas con honestidad intelectual. La opinión no debe condenar al inocente y/o santificar al delincuente; y, jamás claudicar en la batalla de la conciencia vs la conveniencia.