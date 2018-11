Cuentas, más que promesas

La felicidad del abrazo familiar de fin de año con sus presencias o recuerdos, es el momento propicio para hacer promesas de correcciones, renovados esfuerzos por retomar los caminos extraviados y ojalá culminar resultados de difícil acceso. Un ambiente de esa naturaleza no es comparable con las esferas del ámbito público donde los que son representantes del pueblo no tienen que prometer -ya lo hicieron hasta el cansancio en las campañas- sino reconocer sin tapujos lo que sigue pendiente, retrasado o materialmente imposible de cumplir, así como evidenciar lo avanzado. Es deleznable confundir o maquillar el propósito con las realidades y, a estas, con las posibilidades. Por eso, en todo ejercicio de gobierno es necesario reconocer los temas pendientes y el Ecuador no es una excepción.

Aunque es muy difícil llegar a un acuerdo sobre los temas más acuciantes, hay algunos donde es posible aspirar a un consenso: el caso del crimen del general Jorge Gabela; descubrir los motivos para postergar o esconder la eliminación de la Ley de Comunicación; el crimen de lesa humanidad que significa la quiebra histórica del IESS, el dilatado ingreso al acuerdo internacional denominado la Alianza del Pacifico (Chile,Colombia, Perú y México) y el absurdo asilo diplomático de un gato y su propietario en Londres. Quedan muchos temas de parecida importancia, pero la lista desborda la posibilidad de señalarlos a todos. Sin embargo, para no caer en complicidades, vale incorporar la necesaria ruptura de relaciones con el somocismo en Nicaragua -lo de Venezuela debe ser producto de una concertación continental- y eliminar el Consejo de Participación Ciudadana cuya naturaleza es cancerígena; finalmente, proponer un acuerdo nacional para comenzar la creación de un sistema judicial acorde a la calidad de República acreedora el respeto internacional. Otros países han alcanzado logros, pero nosotros no salimos de los enredos de mala fe causados por la competencia de intereses particulares que han terminado por convertirse en parte de la administración de justicia del Estado.



De todas esas cuentas, el caso Gabela es el más impactante, pues además del crimen cometido y el dolor de la familia, también cuenta el deshonor de una nación. Hay que reconocer que, aunque lento, existe un avance en el ámbito del descubrimiento político y corporativo del crimen, pero todavía parece estar distante conocer a los posibles o presuntos autores intelectuales. Para tal efecto hay que separar el curso de los informes, demorados o escondidos durante años, que tienen el arte de repetir lo mismo sin llegar a señalar a los presuntos responsables del crimen. Solo conocerlos o presumir la autoría puede llegar a convertirse en una seguridad para evitar que se repita otro “crimen de estado”, aunque es más adecuado referirse a uno “de gobierno” con nombre y apellido, y no a un concepto abstracto de la Ciencia Política.