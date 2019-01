Entre el Papa y las FF.AA.

Es imposible que el tiempo vuelva atrás y que lo sucedido en Venezuela sea solo un capítulo más de las antiguas telenovelas de ese país. Por primera vez, en el escenario interno surgió un líder que despreció los titubeos y enredos de la opositora Mesa de la Unidad Nacional – MUD- que nunca aprovechó la abrumadora victoria electoral del 2015 cuando alcanzó 113 legisladores sobre un total de 167. Sin mayores antecedentes, el aprovechado alumno del Leopoldo López se atrevió a proclamarse Presidente interino, alegando la ausencia de Maduro, pues su reelección, producto de Constituyente, al margen del orden constitucional, daba lugar a “ausencia presidencial.

Juan Guaidó midió los estándares internacionales partiendo de la decisión del Consejo Permanente de la OEA y la militante acción política de EE.UU., Brasil, Argentina y Colombia entre otros países que declararon ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro. No midió sin embargo dos factores: estratégico, uno y moral, el otro. Las FF.AA., a las que siempre se endilgó el poder y que se han mostrado monolíticas, respondiendo a la afirmación de que son los únicos dueños del ese castillo medieval. El otro factor es de orden moral, pero de ámbito universal. Fue la declaración del papa Francisco que suspendió la vía de la reflexión y optó por la decisión que lo ubica en un camino similar al de México y Uruguay, cercano al de Rusia. Atrás quedaron los precedentes del arbitraje vaticano en la tensa disputa por el Canal del Beagle entre Chile y Argentina; la visita de Juan Pablo II a Santiago que inició la ruta de la victoria del No frente a Pinochet y, últimamente, la cautelosa participación en los acuerdos de paz entré el gobierno colombiano y la FARC. Los siglos de diplomacia vaticana no son un accidente; por tanto, en el momento hay que evitar el pensamiento de que se “lavó las manos” y sigue siendo un pastor inescrutable.



La situación venezolana es extrema. El cerco se torna insostenible. La crisis económica y social es agobiante y se ignora si el gobierno ecuatoriano que demanda apostillas en antecedentes penales la conoce a profundidad. ¿Podrá cumplir tal requisito si Guaidó fracasa o su mentor Leopoldo López quiere venir, o el ex agregado militar en los EE.UU. lo pretende? Sin duda, más decente hubiera sido usar la fuerza de brigadas especiales.



No hay oráculo confiable respecto a la tragedia del país bañado por el Caribe y el petróleo. En tiempos de la Guerra Fría el final hubiese sido predecible como sucedió cuando los tanques rusos pusieron orden en Budapest primero y luego con la primavera de Praga. También en el caso del Palacio de la Moneda sometida por aviones de la FACH.



Luego de esta lamentable novela, hay que advertir que la recuperación llanera será desde los escombros. Solo hay un dicho venezolano que puede trasmitir el descalabro: “las arrugas ya no se pueden estirar más”.