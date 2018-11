Alerta roja por impunidad

mrivadeneira@elcomercio.org



El virtual escape del Fiscal General encargado implicaría la evasión de tantos casos de corrupción que hay en carpeta para investigar y debe poner en alerta roja al país a fin de estar despiertos y activos por la profundización de la impunidad. ¿Por qué aceptó el cargo si no tenía las agallas para avanzar con valentía? Una pena que en medio del proceso de reinstitucionalización, resuelto por el pueblo en las urnas después de la demolición de los diez años del nefasto correísmo, más puedan las presiones y la falta de firmeza para cumplir su deber.



El Fiscal no resistió luego de haber actuado bien en unas causas, demorado más de la cuenta en otras y olvidado en muchas que pudo haber impulsado, pero prefirió salir en medio de las necesidades urgentes de enfrentar la corrupción y parar la impunidad.



La Fiscalía ha recibido los últimos tiempos tantos informes de Contraloría con serios indicios de responsabilidad penal (al menos más de una docena que involucran al prófugo en Bélgica), pero hubo lentitud y seguramente miedo para cumplir su deber. Cuántos casos grandes de corrupción duermen. Caminosca, Manduriacu, la irregular compra de los Druhv, el presunto crimen de Estado del general Gabela. La contratación de deuda externa. Las indagaciones contra el déspota, el ex vicepresidente preso y decenas de ex altos funcionarios por delincuencia organizada, concusión, cohecho, peculado, lavado de activos, testaferrismo. El 30S en donde ya le sacaron del proceso al autoritario y al ex ministro del ex mandatario. La fuga del ex secretario de comunicación sin responsabilidades.



No se conduelen de los grandes casos de corrupción, peor de los ciudadanos comunes. Cómo es posible que en el caso de una joven que desapareciera en el 2012 recién seis años después se animen a investigar a profundidad cuando desde el comienzo hubo serias presunciones de responsabilidad contra un pastor evangélico, que hoy ha admitido su participación. Qué responden los diez fiscales negligentes que pasaron por este caso, no actuaron responsablemente y ninguno de ellos ni siquiera ordenó el allanamiento de la vivienda de este religioso confeso. Total negligencia e impunidad.



Hasta a las FF.AA. penetró la corrupción por varios casos en medio de falta de liderazgo. Uno, cuando permiten ingresar nada menos que una tonelada de cocaína a una base aérea y el secretario de Estado quiere hacer creer que es un problema solo de la tropa cuando bien sabe que en una unidad hay responsabilidad de los oficiales de guardia, control, de semana y hasta el comandante. Cree que con ciertas reformas legales se arregla el problema cuando más importante es fortalecer los procesos de educación y de formación, el rescate de la institucionalidad, de los valores, la moral, el honor, la dignidad.