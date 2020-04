Alarma mundial

¡Llamada telefónica desde Singapur! Quien la originó está laborando en esa Ciudad-Estado, situada en Asia, en asuntos empresariales. Su territorio apenas de 618 k.m2. Puerto comercial cuya economía está entre las más saneadas de ese continente. Tiene acceso al mar de China. La llamada fue de un gran amigo de Ecuador, el Economista alemán Hennig Figge, quien -antes de graduarse en su país- durante 3 meses hizo observaciones y estudios de la economía ecuatoriana. Enterado por la televisión sobre las gravísimas noticias de los muertos por el virus en Ecuador, estaba impresionado por las fotografías de cadáveres abandonados en la calle, algunos durante varios días y en estado de descomposición. El autor de esta columna le proporcionó amplias informaciones sobre el hecho, teniendo en cuenta las circunstancias y la educación de los comprometidos. (Hasta aquí la conversación).

Peor aún la actitud de algunos infames que exigían dinero a los parientes para entregarlos a fin de que los sepulten; y mayores cantidades, para dar preferencia en la entrega. Comerciar con la muerte es un acto de horror moral que, proyectado en el mundo entero por las agencias de noticias, podría inducir a que el nuestro sea calificado como un país de cafres, sin advertir que tales actos corresponden a un pequeño grupo abominable. En el extranjero tal vez no tienen noticias positivas sobre la parte honrada de nuestro país; y que, actos y acontecimientos que se dicen “políticos”, han sido ejecutados únicamente por un grupo de politiqueros quienes, en sus discursos, invocaron los grandes valores morales y patrióticos para ganar los Poderes del Estado y cometer fechorías



La coima ha sido tradicional. Un 10% era tácitamente aceptado; luego, ascendió al 15%; y, en los últimos tiempos con el progreso de la Electrónica, parece que abren cuentas bancarias en el exterior para recibir la coima transferida de la cuenta del que paga, abierta también en el extranjero.



¿Acontece solamente en altas esfera? Algún jefe de oficina que debe tramitar una solicitud, no la atiende oportunamente. Corre la voz de que debe dar una cantidad de dinero para que cumpla su deber. En algunos casos el tal jefe no tiene idea de lo que sucede, pues toda la maniobra corresponde a un tercero quien, en la base burocrática, se encarga de todo el trámite, con apoyo de uno o varios compañeros y beneficiarios.



Confundimos grosería, insulto, calumnia con actos de “rebeldía”. Desobedecer a la autoridad se estima uso de “derechos humanos”. Tanto utilizan esa alegación que, al final, los nobles derechos humanos parecen servir más para indisciplinados, ladrones, desfalcadores, etc., no para la gente honorable; menos aún para los pobres cuyos votos pidieron.



Es urgente comenzar una época de cambio completo en la base cultural del país.