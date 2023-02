En la política como en la vida hay momentos estelares, de inflexión. Situaciones extremas que rompen la rutina y fuerzan decisiones inaplazables. Que definen el futuro. Decisiones de ahora o nunca.

La Asamblea se focaliza hoy en la corrupción y los nexos con el narco-albanés por parte del Gobierno. Anuncia -sin terminar la investigación- un juicio político al Presidente que llevaría a la terminación anticipada de su mandato. Como siempre, la norma y la fundamentación se desplazan a segundo plano. Prima el número de votos. Sus impulsores -correístas y aliados- se frotan las manos. Ahora o nunca.

La CONAIE, erigida como único representante social, exige la renuncia del Presidente. Con la presión de la movilización violenta por detrás o por delante. Armoniza tiempos con el correato y la Asamblea. Esgrime sus motivos: incumplimiento de acuerdos, derrota electoral, corrupción, narco y todo lo demás. No hará concesiones ni aceptará diálogos. Ahora o nunca.

Lasso y su Gobierno están jodidos: derrota electoral, evaporación de CREO, acusaciones de corrupción, supuestos nexos con el narco, políticas erráticas, rechazo al llamado de unidad, mandatario incontrolable en sus emociones y discursos. Él es la política de comunicación. Si no cambia él no hay equipo que pueda provocar alteraciones de fondo. Le queda -si no cuaja el juicio o la renuncia- la muerte cruzada, que parece no inspirarle. O un viraje radical-radical hacia el mundo real: seguridad, salud, inversión social y empleo. Ahora o nunca.

La ciudadanía no está invitada a este baile de máscaras. Su asco e indignación con la clase política crece. La dispersión, falta de organización y vacío de liderazgos frescos la tienen condenada, inmovilizada. No importa cuán numerosa sea…

A pesar del desbarajuste, se espera que las decisiones del “ahora o nunca” consideren a la población llana. Después será peor: exigencias de poderes locales ganadores, ruta del nuevo Consejo de Participación, sórdidos cálculos para presidenciales 2025.