Agentes del subdesarrollo

Son muchos y de muy variado pelaje. Desde la incapacidad de la Asamblea Legislativa y sus autoridades y la irresponsabilidad con la que actúan en las sesiones; el agotamiento del Ejecutivo ante los problemas que debe enfrentar, especialmente en las áreas de la seguridad ciudadana y la económica; la reacción visceral de algunos sectores sociales, especialmente el indígena, envalentonado con la impunidad de los dirigentes y más destructores de bienes públicos y privados; la indolencia o venalidad de los jueces, que miran impasibles a autores de la más brutal corrupción, sin que se dicten sentencias condenatorias a rigurosas penas de prisión y a devolver lo robado; los afanes golpistas del tándem Castro-Maduro - Correa y su mafia, que en su desesperación ha dicho que reniega de los indios, porque se acobardaron y le traicionaron en el último minuto para evitar la caída del gobierno de Moreno. Los ciudadanos que enchiqueran las plazas y calles de las ciudades en cualquier desfile o manifestación e inundan las playas de plásticos y toda clase de desechos. Y también el intríngulis normativo, la pobre calidad de la educación, el estado de inopia del IESS, y la división interna de la sociedad, cuyo único vínculo actual es la selección de fútbol.

En 2020 Ecuador ha entrado en el sexto año de estancamiento económico, lo que ha generado una desesperación en buena parte de la población. Su situación se deteriora constantemente, no hay una familia en la que alguien no haya perdido el empleo, encontrar uno nuevo es casi imposible; y, además, en los próximos años se espera más de lo mismo.



De otro lado -y muy importante- la ciudadanía mira con rabia la información diaria sobre nuevos casos de corrupción ocurridos en los 12 últimos años, mientras los capos se pasean desafiantes gozando de los dineros mal habidos y varios siguen en cargos de importancia en el Gobierno, la Asamblea y otros organismos públicos. Hasta ahora los condenados son ayudantes de medio pelo que han recibido “los capillos”, como decía algún personaje muy enterado de estos asaltos a los fondos públicos y de la trama que los impulsó desde Carondelet. Al punto -decía– que el mayor número de condenados a penas de prisión y a devolver lo robado, lo han sido por los jueces de Miami y no de Ecuador.



Lo más grave de este estado de impunidad y de desesperanza, es que aparezca otro “salvador de la patria”, que, con sus cantos de sirena, y su ilimitado cinismo, embauque nuevamente al ciudadano de a pie a votar por otro gobierno corrupto, demagogo y cortoplacista, que termine por quebrar a Ecuador. Pero el país si tiene salida: con la misma entereza con la que Moreno llevó adelante la reforma política, acompañado por el esfuerzo y comprensión de la mayoría, es posible quebrar el estancamiento económico y pérdida de empleo.