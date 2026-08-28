La agenda de crecimiento: El mito del crecimiento autónomo

La discusión sobre la planificación del desarrollo no puede quedar confinada a los despachos técnicos ni a los gremios corporativos. La Agenda de Crecimiento Ecuador 2040 preparada por el gobierno se presenta como una hoja de ruta estratégica; sin embargo, su validez democrática y su efectividad económica dependen de que sus premisas sean sometidas a un debate público riguroso. Un plan de crecimiento económico que pretenda definir las próximas décadas exige una deliberación ciudadana amplia, capaz de confrontar el modelo propuesto con las urgencias estructurales de la sociedad ecuatoriana.

Los Objetivos Declarados: La Promesa del Nuevo Modelo

El documento orienta su narrativa hacia la superación del modelo basado en la renta petrolera y el gasto público. Propone su sustitución por un esquema impulsado por la inversión privada, la eficiencia fiscal y la inserción competitiva en el mercado global. Sus metas explícitas apuntan a dinamizar la producción, atraer capitales externos, fortalecer la dolarización y elevar el empleo formal, postulando que el ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica se traducirán, de forma casi natural, en una mejora sostenida en las condiciones de vida y en la reducción de la pobreza.

La Propuesta Central y sus Incoherencias

La arquitectura de la Agenda descansa sobre la premisa neoclásica de que el rol del Estado debe limitarse a ser un “habilitador” o facilitador del entorno de negocios. No obstante, al examinar la propuesta se observan contradicciones de fondo:

Inversión y austeridad: Se pretende atraer inversión privada pero se reduce drásticamente la inversión pública en infraestructura básica. Sin bienes públicos de calidad, los costos operativos del sector privado aumentan, anulando el incentivo para invertir.

Consolidación fiscal vs. Mercado interno: La promesa de elevar el bienestar contrasta con el impacto recesivo de la consolidación fiscal y la retirada de subsidios, medidas que contraen la demanda agregada y empalidecen el consumo de los hogares.

Retórica participativa y sesgo corporativo:Aunque se anuncia un proceso de construcción “de abajo hacia arriba”, la interlocución se concentró en gremios empresariales, dejando de lado a la pequeña industria, la economía popular y solidaria y los sectores del trabajo.

Sostenibilidad y extractivismo: La alineación formal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) convive con un impulso decidido hacia la expansión petrolera, minera y agroexportadora tradicional, sin garantías frente a los pasivos socioambientales.

Evaluación General: La Economía Encapsulada

El documento padece de un encapsulamiento técnico que distorsiona la realidad social. Existe una apología explícita a la mejora de los indicadores macroeconómicos —como la baja del riesgo país o la consolidación fiscal— asumiendo que estos garantizan por sí solos el bienestar ciudadano. Sin embargo, la salud de las variables financieras no se traduce automáticamente en equidad ni en acceso a servicios esenciales si se carece de mecanismos redistributivos e instituciones redistribuidoras.

La acentuación del perfil primario-exportador Llama la atención la ausencia de una estrategia de transformación productiva o industrialización. Lejos de superar la vulnerabilidad externa, la propuesta profundiza la reprimarización de la economía al depender de la extracción de bienes primarios —petróleo, productos agrícolas y, crecientemente, minería—. Se omite cualquier mención a la pequeña y mediana industria local, al escalamiento tecnológico, a la economía del conocimiento o a la soberanía alimentaria del mercado interno.

Alineación geopolítica y desconexión global El texto ignora las transformaciones de la nueva geopolítica global y sus implicaciones para América Latina. En medio del realineamiento del país con Estados Unidos y la incertidumbre en el vínculo comercial con China, la Agenda opta por un bilateralismo pragmático que debilita los espacios de integración regional. Asimismo, no existe un análisis serio sobre la inserción del Ecuador en las cadenas globales de valor, limitando la estrategia a un deseo genérico de atracción de capitales.

El mito recurrente de la inversión extranjera. Desde el retorno a la democracia, los gobiernos han invocado la Inversión Extranjera Directa como la panacea para resolver las deficiencias estructurales del país. La Agenda reincide en esta declaración de intenciones sin ofrecer una hoja de ruta normativa o de infraestructura realista. Se reitera un discurso histórico que enuncia grandes metas de justicia social e igualdad, pero que carece de las herramientas tributarias, industriales y sociales para alcanzarlas.

Para que una agenda de crecimiento tenga viabilidad real, debe superar la retórica de mercado y conectar las variables macroeconómicas con el tejido productivo y social del país. La prosperidad económica no es una consecuencia abstracta del equilibrio fiscal, sino el resultado de políticas deliberadas que combinan estabilidad, equidad e inversión productiva real.