Entre los vicios más desagradables e indignos del ser humano se cuenta a la “adulación”. Es característica de las personas que en clara manifestación de escasa autoestima y consiguiente inseguridad de sus propias capacidades, se esmeran en agradar a terceros destacando cualidades inexistentes (adulo activo), o buscan el agasajo de otros (adulo pasivo). Es aberración de la amistad… de la fraternidad mal entendida que desmerece a quien la ofrece, a quien la recibe y a quien va a por ella.

A través de la adulación, los deshonrosos acceden a posiciones que jamás las hubiesen logrado por sus méritos personales, en los cuales luego se mantienen asimismo asidos de su hipocresía y de aquella de los adulones. Al tiempo de ser una declaración sicológica de servilismo, es una exhibición sociológica denigrante. Para los aduladores la verdad es irrelevante, que también un obstáculo que lo camuflan con halagos “sobornantes”. Distorsionan la autenticidad como un corrupto cualquiera. La adulación es perversa en ética.

Aristóteles desarrolla en la materia. Para el griego, el adulador persigue al “amigo” no por bien sino por placer; no es amigo aunque lo parezca. De allí que por ambición, prefiere ser amado que amar. Esta aproximación a la maña la conceptúa M. Pakaluk como conducta de simulación moralmente ofensiva, llamada a ser condenada por la sociedad. Siendo un vicio, la adulación es también un defecto, del cual no siempre tiene suficiente conciencia por lo que la convierte en forma natural de actuar.

El adulador pretende quedar bien en toda instancia, con dios y el diablo. Juega a dos bandas abusando de la confianza que le es brindada. Es un ser vil que se quiere poco, pero que al mismo tiempo escudriña en lo que le puede ser útil. El zalamero es, en general, ridículo merecedor de desprecio. El adulador es por igual intrigante. Cuando el adulado consiente en ello, por vanidad o a sabiendas de su mediocridad que se resiste a aceptarla, se regocija en el adulo cual infame ente que no aspira a la estimapero a favores.