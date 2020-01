Adiós a la calidez

Dos hechos para empezar…

Uno… Los profesores Soledad y Efraín, acostumbrados a abrazar y ser abrazados por su alumnos más pequeños, han decidido poner distancias. Suprimieron el abrazo, el contacto, las palmadas de afecto, las expresiones de cariño. Los niños nunca entendieron las razones. Los profesores jamás lograron explicarlo.

Dos… Julián, profesor secundario, recibió de sus autoridades el “sano consejo” de mantener las puertas abiertas cuando sostiene diálogos particulares -por trabajos o notas- con sus jóvenes estudiantes, chicas y varones. Hoy atiende a los chicos en medio de la bulla de la clase y el patio.

La calidez de las relaciones humanas en los ambientes educativos ha sido una insignia en la educación, sobre todo con los más pequeños. El abrazo, las palmadas y las palabras de cariño con los profesores han sido corrientes, naturales y espontáneos. La calidez en la educación se convirtió en política educativa. Calidad y calidez caminaron juntas, desde la Constitución hasta el currículo, desde los textos hasta los discursos.

En realidad, la calidez no existe aislada. Es prácticamente imposible lograr resultados educativos de calidad si no se construyen relaciones afectivas.



Vale la pena llamar la atención sobre los efectos provocados por el sinnúmero de casos de abuso sexual que explotaron hace unos años en el sistema educativo. Casos dolorosos e impresentables. Casos que, en una buena proporción, fueron visibilizados mediáticamente pero con escasas sanciones ejemplares en lo administrativo y penal. El seguimiento de ellos, no ha sido lastimosamente, preocupación ministerial, comunicacional ni social.



La profusión de casos, procesos judiciales, protocolos administrativos, no quedaron ahí. Aparte de afectar a los actores directos, como corresponde, comprometieron relaciones y ambientes escolares, de las escuelas involucradas primero, y de todo el sistema después. Junto a la necesidad de sancionar los abusos, se generaron consecuencias secundarias no deseadas. En buen número los profesores optaron por curarse en salud. Por evitar cualquier malentendido o señalamiento. Por quedar al margen de interpretaciones o involucramientos de cualquier tipo. Tanto recelo y precaución, devino en distanciamiento y enfriamiento de las relaciones afectivas. Se resbaló hacia el extremo opuesto: atmósferas congeladas, anónimas, artificiales.

La situación es compleja y no existen recetas simplistas. Hay muchos sujetos y procesos involucrados. Las diversas reacciones son entendibles, dadas las circunstancias…



En cualquier caso, la idea de la película británica “Al maestro con cariño” no va más o no va igual. El imperio de la formalidad inunda los escenarios educativos. Tendrá que pasar mucho tiempo para reconstruir el entramado de confianzas y vivir los derechos, que tanto bien le hacen al aprendizaje y al bienestar de todos.