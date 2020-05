Adiós en el bicentenario

El Partido Social Cristiano nació en 1951. Era la época en que en los movimientos conservadores evolucionaban desde los conflictos por las luchas religiosas hasta las ideológicas del siglo XX. En Europa se conformaban la Democracia Cristiana y la Social Democracia; En América, con diferentes matices y razones, nuevos líderes y movimientos emprendían el enfrentamiento con marxistas y populistas.

En el Ecuador nació el Movimiento Social Cristiano bajo la conducción política de Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén en 1951. Después de 1960 se auto excluyeron hasta reaparecer por efecto de la Ley de Partidos en 1979.



En América Latina se destacaron en Chile la Falange Nacional, luego transformada en el Partido Demócrata Cristiano. Del otro lado, con una raíz ideológica más socialista, el partido Liberación Nacional de Costa Rica en 1948, conducido por José Figueres.



El PSC volvió a la escena política como protagonista, por la necesidad de organizarse como partido; es decir por razones jurídicas más que ideológicas. Se consolidó bajo el liderazgo de León Febres Cordero como alcalde de Guayaquil más que como presidente de la República, siempre resguardo por una férrea mayoría parlamentaria que fue el eje de la política social cristiana.



En este escenario Jaime Nebot Saadi emergió como uno de los políticos más gravitantes de la política nacional. Este alumbramiento en gran parte se produjo por la firmeza como Gobernador del Guayas frente al secuestro presidencial en Taura.



Desde allí, no solo a nivel local o regional sino, nacional Nebot ha sido la principal figura de Guayaquil; más aún, después del gobierno de Rafael Correa, cuando también lo ha sido del país; sin embargo, como muchos líderes populistas de América Latina es estéril y no deja sucesores políticos.

En estas condiciones llega el ocaso y coincide con el bicentenario de independencia de la Guayaquil. Será la figura central, aunque sin partido ni una administración municipal a su estilo; sin embargo, su presencia será ovacionada, solo alterada por las obligadas nubes de un atardecer político prematuro.



El escenario político de Guayaquil quedara desierto No hay otra presencia o liderazgo que lo sustituya. Los políticos no superan la escuela primaria presencial y las élites empresariales a menudo mezclan sus intereses y confunden el auspicio con inversión. El liberalismo económico los ha pervertido como el opio en la antigua china. Para colmo, en su gran mayoría, no conocen la historia nacional y bailan al son de zambas regionalistas y separatistas. Parece que buscan desesperados una voz que clame por ellos en el desierto.



Febres Cordero desde la presidencia- polémica y sin adhesión nacional- convirtió su fuerte a la Alcaldía de Guayaquil. Jaime Nebot siguió esa huella con las mejores calificaciones. Se pensó que iba a recorrer el camino hacia la presidencia como primera opción nacional. Al final no quiso...