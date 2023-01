Acuerdo por Ecuador

La percepción es la interpretación del cerebro de los hechos externos, alimentada por los sentidos y, quizás también por la intuición, aquella consejera invisible que casi siempre acierta, todo lo cual genera una experiencia y permite llegar a una conclusión. La economía opera, en cierta medida por la percepción, de tal suerte que, si la gente siente confianza, tiende a consumir más, asume riesgos, emprende, contrata, da empleo, etc. En lo que respecta a la actividad comercial, ésta se habría incrementado en el 2022, lo cual dejaría ver un sentido de confianza ciudadana, pese a las dificultades dadas. Hay la percepción de ciertos cuadros políticos que serían relativamente confiables, y de los que no... Es un sinsentido, sucumbir al limitado criterio “robó, pero hizo obra”, cuanto a la indignidad de sacrificar la esclavitud del alma por la dádiva estatal.

Existe en el chip mental, la costumbre de enfocarnos en lo malo, dejando de lado lo bueno; y también por supuesto, la queja, bajo el criterio equivocado que el Estado debe solucionarnos los problemas; estas erróneas y generalizadas prácticas, influyen también en la percepción de la gente, cargándola de negativismo, cuando la realidad puede presentar hechos positivos y oportunidades, que se ven injustamente afectados por este inapropiado hábito social.

Debemos recuperar el ánimo, enfocarnos y apoyar lo positivo, a efectos de coadyuvar al mejoramiento y a un mejor país. Tengamos presente que, el nombre Ecuador tiene las mismas letras que la palabra “Acuerdo”. Reflexionemos y pongámonos de acuerdo en no permitir que, en las elecciones y Consulta (que no sana, pero si suma) del próximo domingo, el país que amamos y en el que muchos quizás queremos morir, no se nos vaya de las manos. Votemos inteligentemente por los decentes, por los capaces, por quienes creen en la Libertad; y pronunciémonos por el sí, con la salvedad en la 6ta pregunta, que con fundados argumentos, sería un peligro que la Asamblea nombre a las autoridades que al momento elige el CPCCS, el cual por cierto tampoco genera confianza alguna.