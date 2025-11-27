En 2025, la Academia Ecuatoriana de la Lengua (AEL) cumple 150 años de vida institucional. Mientras se celebra este aniversario es preciso destacar la importancia de esta benemérita organización creada “por la defensa del idioma, su estudio y su espíritu de unidad”,

La página oficial relata su historia: “La Academia Ecuatoriana de la Lengua es la institución cultural más antigua del país: con fecha 4 de mayo de 1875, durante la presidencia de don Gabriel García Moreno, se reunieron los primeros Académicos en la casa de don Pedro Fermín Cevallos, a fin de oficializar la creación de la Academia Ecuatoriana que, sin duda, fue comunicada a Madrid meses antes, en 1874, pues es este el año que registra el Diccionario de la Real Academia Española, de la forma siguiente: “Academia Ecuatoriana de la Lengua establecida en Quito (15 de octubre de 1874)”; somos la segunda Academia Correspondiente de la Española, luego de la de Colombia, fundada en 1871”.

En 2025, el directorio de la Academia de la Lengua está conformado por: Sr. D. Francisco Proaño Arandi, Director; Sr. D. Gonzalo Ortiz Crespo, Subdirector; Sr. D. Diego Araujo Sánchez, Secretario; Sr. D. Álvaro Alemán Salvador, Tesorero; y, Sr. D. Luis Aguilar Monsalve, Censor.

La finalidad de la Academia es científico y literario. Como entidad privada y de interés público, su ámbito es cultural. Desarrolla proyectos de investigación lingüística, evolución del idioma, aparición y aceptación de neologismos, y la atención a términos que caen en desuso e información de estos trabajos a la Real Academia Española y a las otras Academias Correspondientes de la Lengua.

También colabora en la enseñanza del español en escuelas, colegios, universidades y otros centros de estudios, y coordina con la Academia Española, según las normas que se acuerden, en la redacción de diccionarios, gramáticas y la difusión del uso correcto del español hablado y escrito. Entre sus funciones, facilita la edición de obras de sus miembros, y trabaja con la Real Academia Española de la Lengua y la Asociación de Academias, y participa en congresos, jornadas y conferencias académicas sobre el libro y la lectura.

La Academia publica la revista “Memorias” y la colección “Horizonte Cultural”, que reedita antiguas obras de sus miembros, con un estudio preliminar actual, y ensayos relativos a estudios idiomáticos o de crítica literaria.

Sus últimas publicaciones son: “Historia documentada de la Academia Ecuatoriana de la Lengua”, por Gonzalo Ortiz Crespo, 2025; “Diccionario académico de ecuatorianismos. Academia Ecuatoriana de la Lengua, 2023; “César Dávila Andrade: Antología e interpretación”, por Jorge Dávila Vázquez, editor, 2023; “Pórtico. Antología de discursos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua 1884-1935”, por Simón Espinosa Cordero, editor, 2023; “Diccionario en legítima defensa”, por Oswaldo Encalada Vásquez, 2023; “Mester del escribano. Textos sobre literatura”, (hechos con inteligencia natural), por Raúl Vallejo C., 2023; “Ecuador y la Guerra Civil Española. La voz de los intelectuales”, por Niall Binns, 2.° edición, 2023; “Ceremonia de pólvora”, por Francisco Proaño Arandi, 2022; “La incierta percepción del tiempo”, por Julio Pazos Barrera, 2022, entre otras.

Que la Academia Ecuatoriana de la Lengua siga contribuyendo al fortalecimiento de nuestro maravilloso idioma, el español.