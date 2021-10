Acabó el Neoliberalismo

Si usted desea conocer qué pasa cuando termina el neoliberalismo en un país, fíjese en México. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), proclamó hace poco que ya puso fin a esa “pesadilla” y que ahora lo que se vive es, pura y llanamente, la “Cuarta Transformación”.

¿Qué implicó la llegada de la Cuarta Transformación? Así, escrito con mayúsculas, pues oficialmente es equiparada con la Independencia de México, la Reforma y la Revolución. Veamos algunos datos.

Pobreza. Pasó de 41,9 a 43,9 por ciento entre 2018 –cuando asumió AMLO- y 2020. La pobreza extrema, en tanto, subió de 51,9 a 55,7 por ciento. En 2018, 16,2 por ciento de la población no tenía acceso a los servicios de salud estatal, hoy no lo tiene el 28,2 por ciento.

Crecimiento económico y bienestar. En 2019, la economía se contrajo 0,1 por ciento. En 2020 lo hizo 8,5 por ciento, el peor desempeño en 90 años y uno de los más alto del mundo, debido a la pandemia. Cuando termine el sexenio en 2024, los más optimistas estiman que México tendrá un ingreso per cápita similar al de 2018.

Inversión extranjera. En primer trimestre de 2021 alcanzó los 11.864 millones de dólares, 4.887 menos que igual período de 2020. La inversión pública y privada en México está hoy en niveles similares a los de 1996.

Transparencia y rendición de cuentas. El porcentaje de quejas por respuestas negativas o incompletas a solicitudes de información pública, pasó de 4,3 a 6,7 por ciento entre 2018 y 2020. Las quejas por ese tema contra la Presidencia crecieron 817 por ciento.

Compras del gobierno. Las adquisiciones directas, sin licitación, repuntaron desde 2018. Ese año representaron 35 por ciento, en 2019 fue de 38 y en 2020 de 43 por ciento.

En lo que va de su administración, AMLO ha hecho 61.079 afirmaciones no verdaderas, según el recuento diario realizado por la consultora SPIN. Cifra récord en el mundo.

Seguridad. En sus primeros tres años de gestión a cumplirse en diciembre, el número de homicidios superará los 100.000. Así, casi igualará a las muertes registradas en los dos anteriores gobiernos, pero en sus seis años de ejercicio. En este tema, el mandatario incumplió su oferta electoral de retirar a los militares del trabajo policial. Hoy, los militares mandan en ese campo y en muchos otros.

Corrupción. México disminuyó su eficacia para combatirla. Bajó tres posiciones hasta el lugar 11 entre 15 economías de América Latina, de acuerdo con Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, desarrollado por The Americas Society/Council of the Americas y Control Risks.

Pandemia. En la etapa de la pandemia hubo un exceso de mortalidad de más de 500.000 personas, uno de los más altos del mundo. Un reporte reciente de la revista The Lancet sentencia que el país tuvo uno de los peores desempeños mundiales en el manejo de la pandemia.

Bienvenidos al fin del neoliberalismo.