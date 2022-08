A la niña del adiós

A ti que has vuelto a ser niña, te escribo en vida estas letras, escritas con tinta que brota de la gratitud del corazón. Plantaste con la semilla del amor, la presencia y los afectos, como cuando niño en casa me cuidabas y en tu regazo me abrazabas y consolabas en mis momentos de desolación. Despertaste en mí, el deseo de escribir, ya que en la es[1]cuela cuando tenía apenas 9 años, fuiste manantial de inspiración de mi primer poema, el mismo que lo escribí y dediqué a ti.

De pronto y tan rápido, ha pasado la vida, y de repente te encuentro confundida, adormecida, luchando por sostener los ya escasos momentos; y observo tu rostro cálido, en paz y a la vez con miedo. Ahora, que estás por dejar[1]nos, cuando el fugaz viento de la vida indica que está por llegar el último soplo, cuando la fría puerta de la eternidad dolorosa y apresuradamente llama, confío que es[1]tas letras te alcancen aún en vida, abrigando la esperanza que pue[1]das percibir y sentir la esencia de su aroma; palabras que están perfumadas por el manto del querer, como aquel primer poema.

Ahora, acompañada y cuida[1]da amorosamente por la familia, nos sigues enseñando que el puro amor sí existe y que la luz de tu legado quedará encendida por siempre, esto es, que el mejor re[1]galo, el que perdura, no es mate[1]rial sino el afecto. Ahora, que con dolor caigo en cuenta que te has convertido en la niña del adiós; y pienso que dejas la huella más profunda, la de la pureza de las palabras dichas en silencio, las que solo se escuchan con el corazón.

Ahora, que cuando tomo tu mano te aferras a la mía, como diciéndome no me dejes, no me quiero ir… confieso que mi alma llora como un niño. En el día de tu despedida, estas líneas se leerán; pero ojalá pueda hacerlo antes, ante ti de rodillas besando tu suave frente; y, si no alcanzo, lo haré cuando nos volvamos a encontrar, cuando tu dulce sonrisa me vuelvas dar y tu abrazo brindar.

En tu honor, muchas gracias Carmela Carbo S., nuestra hermosa segunda madre…