68 años en El Comercio

En 1955, esto es hace 68 años, tuve el privilegio de ingresar a la Redacción de El Comercio y Ultimas Noticias. Entonces era Director uno de los fundadores de este Diario, don Carlos Mantilla Jácome; Jefe de Información el señor José Alfredo Llerena y Jefe del vespertino el señor César Larrea. Todos y cada uno de ellos maestros de periodismo, paladines de honorabilidad acrisolada y denodados defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión, pilares de la democracia.

Desde entonces he colaborado con todos los Directores de los dos periódicos y he sido partícipe de los avances del periodismo y testigo de la transformación del proceso gráfico, de lo cual han sido precursores en el país y en la región los dos voceros. Recuerdo con nostalgia mi paso por los diversos escalones de la Redacción hasta culminar en la Subdirección de El Comercio y Ultimas Noticias y finalmente en la actual posición de columnista de la páginas de Opinión y, bajo el precepto de que todo en la vida tiene principio y fin, considero que es ya hora de dar un paso al costado para que tengan espacio jóvenes con nuevas ideas y nuevas ópticas, acordes con los incontenible avances de la humanidad.

Mi sincero agradecimiento a los lectores de los dos rotativos; a la familia Mantilla y más directivos que han cumplido diversas funciones; a mis ex compañeros de labores, muchos de los cuales lamentablemente ya han partido al más allá. Un abrazo sincero a mi esposa Piedad Naranjo y a mis hijos Carlos Rafael, María Pía y Diego Fernando, quienes me apoyaron en todo momento y comprendieron el desorden de horarios, la privación de días festivos, etc., por el cumplimiento de las complejas labores informativas. En fin, me retiro con la conciencia tranquila y la satisfacción de haber contribuido modestamente al señalamiento de algunos problemas del país, con ánimo de que sean atendidos por las autoridades o por los organismos correspondientes y formulo votos porque el Grupo El Comercio supere las dificultades actuales y consolide el reconocimiento a los dos prestigioso e influyentes medios.