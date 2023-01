Hoy queridos lectores me saldré de mi faceta de jurista y compartiré un rol muy personal e íntimo. Hoy es mi fiesta patronal. El miércoles 9 de enero de 2019 nació Pablo Martín y con el una novata mamá.

Ser mamá de Pablo Martín me enfrentó a una serie de retos de los que muy poco se hablaba hace cuatro años, y que gracias a los grupos de apoyo y redes sociales existe a día de hoy mayor difusión.

La maternidad es la labor mas hermosa y difícil a la que me enfrento todos los días, mas cuando la sociedad supone que maternar es algo natural y que todas las mujeres debemos hacerlo perfecto, y es que esto es simplemente imposible, porque con el alumbramiento no solo nace un niño sino una mamá.

Creo que es tan agotadora la maternidad porque hay una compensación que ninguna otra actividad tiene en el mundo, el amor más puro y sincero que puede existir entre dos seres humanos.

Esa primera mirada de infinito amor de Pablo Martín que traspaso mis huesos y que cuando hay problemas siempre es mi luz. Cuando los dos aprendimos sobre la lactancia y nos empezamos a conocer. Cuando todas las mañanas me dice estás tres palabras, que transforman la tormenta en calma “te amo mamá”. Y ni que decir de los besos que día a día me regala, son diamantes que la vida me ha brindado durante estos 4 años.

Esta novata mamá cada día se deconstruye por el infinito amor a su niño inocente y sincero. Cada día aprende nuevas estrategias para brindarle la seguridad que requerirá en su adultez.

Festejo esta fecha con tanta alegría porque la maternidad me ha impuesto un constante camino de aprendizaje. Pablo Martín se ha convertido en mi maestro. El me ha enseñado durante estos cuatro años a maravillarme de los sonidos, a amar la música y los cuentos con locura, a internarme en la naturaleza y permanecer en armonía con ella, a reencontrar la felicidad en lo simple del día a día, a disfrutar de su sueño, como de sus rabietas, a pensar en cómo ser mejor cada día para brindarle un adulto responsable a quien seguir.