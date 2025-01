Ha concluido un año plagado de acciones desestabilizadoras del orden y de la democracia, liderado por un grupo político que dejó una infinidad de huellas y efectos desastrosos de una gestión orquestada y largamente planificada para disimularla como efectiva, mientras, en realidad, constituía el mecanismo que utilizaron como medio de apropiamiento indebido del dinero presupuestado, con exceso, en contratos de construcciones, en transacciones petroleras, en publicidad y en una amplia gama de negocios fraudulentos. Una vez juzgados y sancionados los inmorales funcionarios, muchos de ellos fugaron, la mayoría a México, alguno a Venezuela y el expresidente a Bélgica. Uno de ellos, el exvicepresidente, Glas, que ha recibido varias sentencias, guarda prisión en La Roca, una cárcel de alta seguridad.

Los atracos fueron resultado del abuso, de la prepotencia y de la intimidación, mucha gente inocente y temerosa los toleró y justificó con el ingenuo y absurdo estribillo “que roben no más, porque hacen obra” frase servil que destruye la dignidad popular.

Con afanes degradantes, y a través de consejeros españoles y venezolanos, armaron una Constituyente que se convirtió en el marco de las nuevas estructuras judiciales permisivas del cometimiento de todas las acciones ilegales y de su ocultamiento.

Pactaron con bandas y capos del narcotráfico, expulsaron a la Base de Manta, que controlaba el comercio masivo de drogas, permitieron el uso y la tenencia de estas substancias, en cantidades limitadas, protegieron a los que las comerciaban y mediante el eslogan de «ciudadanía universal» permitieron el libre ingreso de delincuentes provenientes de diversos países del mundo; exacerbaron la delincuencia.

Sin embargo, la lucha de un valiente legislador y candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, asesinado por haber demostrado una infinidad de estafas y hurtos y la de una extraordinaria fiscal que, sin ceder ante amenazas, injurias y juicios políticos sentenció a un buen número de malhechores de cuello blanco, constituyeron los ejes del combate a esos políticos.

Desde el instante en que las sentencias fueron emitidas y las investigaciones se aproximaban a la determinación de culpables, muchos de los integrantes de este gobierno de vergüenza, dieron inicio a una incansable lucha por conseguir la impunidad o los indultos de los prófugos y sancionados. Toda la maquinaria de ese conglomerado político, jueces, fiscales, legisladores, unos pocos militares y policías corrompidos, se sumaron a esta causa ilícita. Esa fue la esencia de las acciones desestabilizadoras de los gobiernos que no han apoyado tamaño despropósito y no han faltado juicios políticos vergonzosos, actos públicos de ridiculización de las autoridades legítimas, negativa a la aprobación de leyes opuestas al aprovechamiento de bienes mal habidos como la Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos o las limitaciones impuestas a la Ley Orgánica de Extensión de Dominio. Los enredos no se detienen y la desesperación de este grupo, que tanto daño ha causado al país, sigue dando zarpazos y el último es tremendamente perjudicial para la paz y la democracia, al haber destituido a Juan Esteban Guarderas, como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para reemplazarlo con el abogado exdefensor de Jorge Glas, a pocos días del nombramiento del nuevo fiscal, ante la conclusión del período de la brillante y ejemplar Diana Salazar. Este organismo, el CPCCS, de obscura existencia, debe desaparecer, pues, a pesar de que estructuralmente debe ser integrado por miembros sin filiación política, está conformado por una mayoría claramente identificada, que se esforzará por nominar autoridades ligadas a sus filas y comprometidas con el tenebroso proyecto de anular todo lo caminado por la justicia que ha condenado a ese colectivo delincuencial.

El país está al borde de un precipicio en el que se han sumergido países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tenemos oportunidad de salvarlo. Si queremos lo mejor para nuestros hijos y nietos, no vacilemos en escoger un presidente que no se haya manchado con casos de corrupción, ni enriquecido a través de actos repudiables como enviar drogas en la valija diplomática o realizar obras faraónicas con colosales sobreprecios o cobrar coimas por ser «negocios entre particulares». Sumemos voluntades y esfuerzos para rescatar al Ecuador de esa pandemia de corrupción que nos acecha. Elijamos, sin equivocarnos, autoridades honradas que combatan al crimen, a la violencia y a la corrupción que nos invaden. Pidamos a Dios que este nuevo año sea el de total reivindicación de nuestra amada Patria.