En el calendario hay días que despiertan sonrisas, mueven recuerdos y hasta provocan que millones compartan fotos en redes sociales.

Entre ellos, uno en particular hace que los amantes de los felinos saquen a relucir su afecto más genuino.

Lo que pocos imaginan es que esta celebración no ocurre una sola vez al año y que, detrás de cada fecha, existe una historia que une a personas y gatos en todo el mundo.

El 8 de agosto, una cita mundial

El Día Internacional del Gato se conmemora cada 8 de agosto, fecha instaurada en 2002 por la International Fund for Animal Welfare (IFAW).

Se lo hizo con el objetivo de concienciar sobre el bienestar de los felinos y promover su cuidado responsable. Esta organización, junto con otros grupos defensores de animales, buscó un día que simbolizara la conexión entre humanos y gatos.

Eso coincide con la época del año en que, en el hemisferio norte, estos animales disfrutan más de la luz del sol y la actividad al aire libre.

La fecha se consolidó como una oportunidad para recordar la importancia de proteger a los gatos, ya sean domésticos o callejeros, y fomentar su adopción.

Dos fechas más para los amantes felinos

El 8 de agosto no es la única fecha que los amantes de los gatos marcan en su calendario. El 20 de febrero también se celebra el Día Internacional del Gato, instaurado en homenaje al gato Socks, animalito del presidente estadounidense Bill Clinton, que falleció ese día en 2009.

La fecha, impulsada inicialmente por medios de comunicación y adoptada por defensores de animales, se convirtió en un momento para recordar a los peluditos que han marcado la vida de millones de personas.

Otra jornada especial es el 29 de octubre, Día Nacional del Gato en Estados Unidos, creado por la experta en bienestar animal Colleen Paige en 2005. Aunque comenzó como una iniciativa local, hoy se ha extendido a varios países y se utiliza para promover campañas de adopción.