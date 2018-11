Test para tener una mascota

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Estilo de vida, tiempo y dinero son los tres factores que toma en cuenta el manual de Convivencia armónica con los animales, una investigación hecha por activistas veterinarios y etólogos, para saber si una persona debe o tener una mascota.



¿Qué es lo primero que hay que pensar antes de adquirir una mascota? La mayoría de las personas considera que convivir con un animal es una tarea sencilla que no necesita mayor esfuerzo. Esto se debe a que, muchas vece,s lo que se busca en un animal -perro o gato- sea solo la compañía.



Cristian Aslalema, secretario de Fundación Raíz Animal, comenta que hay que tener en cuenta algunos factores antes de responsabilizarse por una mascota. El tiempo y dinero son necesarios para que la mascota tenga una vida digna. Por ejemplo, no se debe tener a un perro en un departamento, encerrado todo el día y sacarlo a pasear solo fines de semana.



Su cuidado y limpieza son costos que no suelen ser considerados, explica Alsalema. Durante los primeros años de vida la mascota necesita una atención veterinaria constante y para esa actividad hay que destinar un presupuesto mensual.



Un perro o gato no son sólo animales de compañía que van a cuidar la casa. Estas mascotas, con el tiempo, llegan a ser parte de la familia, por lo que necesitan ser tratados como tal. Si el estilo de vida que llevo el dueño es muy volátil, con varios viajes o mudanzas, lo recomendable es que se abstenga de tener mascotas hasta que logre establecer una rutina en su vida. Para brindarle al animal todos los cuidados necesarios.



Para adquirir el manual y tips que aportan al cuidado de las mascotas como la esterilización y la limpieza, se puede contactar a través de las redes sociales de Fundación Raíz Animal. Se puede solicitar de manera gratuita o asistir a alguno de sus eventos en los que se entregan al público.

Dependerá del estilo de vida del dueño las comodidas que la mascota recibirá. Foto: Pixabay



Su cuidado y limpieza son costos que no suelen ser considerados, explica Alsalema. Durante los primeros años de vida la mascota necesita una atención veterinaria constante y para esa actividad hay que destinar un presupuesto mensual.



Un perro o gato no son sólo animales de compañía que van a cuidar la casa. Estas mascotas, con el tiempo, llegan a ser parte de la familia, por lo que necesitan ser tratados como tal.



Si el estilo de vida que llevo el dueño es muy volátil, con varios viajes o mudanzas, lo recomendable es que se abstenga de tener mascotas hasta que logre establecer una rutina en su vida. Para brindarle al animal todos los cuidados necesarios.



Para adquirir el manual y tips que aportan al cuidado de las mascotas como la esterilización y la limpieza, se puede contactar a través de las redes sociales de Fundación Raíz Animal. Se puede solicitar de manera gratuita o asistir a alguno de sus eventos en los que se entregan al público.