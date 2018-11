Perros podrían ser entrenados para detectar la malaria

Los perros podrían ser entrenados para detectar la malaria en las personas, según una nueva investigación dirigida a prevenir la propagación de la enfermedad mortal. Los científicos descubrieron que los perros pueden oler la malaria en muestras de calcetines que usan los niños infectados, por lo que consideran que sus hallazgos podrían llevar a la primera prueba rápida y no invasiva para la malaria.



Aunque la investigación se encuentra en sus primeras etapas, los autores esperan que los perros entrenados para rastrear puedan ayudar a detener la propagación de la malaria entre países y hacer que se detecte antes a las personas infectadas se les trate rápidamente. La investigación se presentó en la reunión anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene, que se celebro a inicios de noviembre del 2018 en Nueva Orleans, Estados Unidos.

En total, se analizaron 175 muestras de calcetines, incluidas las de los 30 niños con malaria positiva identificados por el estudio y 145 de niños no infectados. Los perros pudieron identificar correctamente el 70 por ciento de las muestras infectadas con malaria y el 90 por ciento de las muestras sin parásitos de la malaria.



El investigador principal, el profesor Steve Lindsay, en el Departamento de Biociencias de la Universidad de Durham, en Reino Unido, señala: "Aunque nuestros hallazgos se encuentran en una etapa temprana, en principio, hemos demostrado que los perros pueden ser entrenados para detectar a personas infectadas con malaria por su olor con un increíble grado de precisión".



"Esto podría proporcionar una forma no invasiva de detección de la enfermedad en los puertos de entrada de una manera similar a la forma habitual en que se utilizan los perros rastreadores para detectar frutas y verduras o medicamentos en los aeropuertos", explica.



"Esto podría ayudar a prevenir la propagación de la malaria a países que han sido declarados libres de malaria y también a garantizar que las personas, muchas de las cuales no saben que están infectadas con el parásito de la malaria, reciban tratamiento antimalárico para la enfermedad", agrega.