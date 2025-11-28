La historia de Genoveva, una perrita rescatada al norte de Quito con un tumor de gran tamaño en su patita, conmueve a cientos de personas.

La Fundación Camino a Casa confirmó que esta pequeña será sometida a eutanasia debido al avance de su enfermedad. Antes de ese procedimiento, los médicos autorizaron visitas y permitieron que coma todas sus golosinas favoritas.

Una perrita con un tumor maligno

Los resultados médicos determinaron que Genoveva enfrenta un tumor maligno muy agresivo, cuyo tamaño compromete no solo su pierna, sino también otras zonas de su organismo.

La fundación indicó que inicialmente consideraron una amputación como posible tratamiento, pero el tumor se extendió más allá de la extremidad, lo que volvió la cirugía inviable.

La situación es más dolorosa porque los veterinarios encontraron señales de que la perrita sí tuvo un hogar. En otra de sus patas detectaron una antigua fractura que dejó cicatrices visibles. Ese hallazgo refuerza la hipótesis de que convivió con una familia antes de ser abandonada.

“No hay nada que podamos hacer por nuestra Genoveva”, lamentó la organización.

Abandono en Quito: a Genoveva la dejaron dentro de una funda

El caso generó indignación. Testigos aseguraron que la perrita fue abandonada dentro de una funda desde una camioneta en una calle del norte de Quito.

Aunque su pelaje luce sucio, no presenta las motas típicas de un animal que ha vivido mucho tiempo en la calle. Esto sugiere que su abandono ocurrió recientemente, cuando su tumor ya estaba avanzado.

La fundación explicó que es la segunda vez que reciben un caso con un tumor de ese tamaño. El crecimiento de la masa obligó a Genoveva a arrastrar su pierna.

Para los rescatistas, esta situación demuestra que quienes la abandonaron observaron el avance del tumor sin buscar ayuda . Incluso una eutanasia temprana habría evitado semanas de dolor extremo.

Autorizan visitas y golosinas antes de su eutanasia

El equipo veterinario decidió permitir que personas visiten a Genoveva y la llenen de atenciones. Podrá comer lo que más le gusta: golosinas, comida que normalmente se evita por salud, pero que ahora forma parte de un gesto de despedida.

Los rescatistas esperaban que pase al menos un día en un hogar temporal para que reciba cariño y se sienta “el centro del mundo”. No se ha confirmado la fecha de la eutanasia.

Un llamado contra la crueldad animal en Quito

Camino a Casa cuestionó el abandono y la falta de empatía que rodeó este caso. “Nos asusta saber que la crueldad no tiene límites”.

Genoveva, de aproximadamente siete años, mantiene un carácter serio y apático, probablemente por el dolor y la falta de atención que sufrió durante tanto tiempo.

La fundación pidió reflexionar sobre el trato hacia los animales y recordó que el abandono y el maltrato constituyen actos sancionados en Ecuador.