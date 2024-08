Este 8 de agosto de 2024 se conmemora el Día Internacional del Gato.

Se trata de una fecha dedicada a celebrar a uno de los animales domésticos más populares y queridos alrededor del mundo.

La festividad fue instaurada en 2002 por la Fundación Internacional del Gato, con el objetivo de promover el bienestar y la protección de estos felinos.

Más noticias:

El Día Internacional del Gato tiene su origen en un evento realizado en Italia, donde se buscó dar visibilidad a la importancia de los gatos en la vida de muchas personas y fomentar su adopción.

Desde entonces, la fecha ha adquirido relevancia global, con numerosas organizaciones y amantes de los gatos participando en actividades y eventos destinados a celebrar a estos animales mágicos e increíbles.

Según la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), los gatos son uno de los animales de compañía más comunes en los hogares estadounidenses, con aproximadamente 94 millones de felinos viviendo en el país.

Estos animales son conocidos por su independencia y habilidades de caza, pero también por su capacidad para formar fuertes lazos con sus dueños.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Gato?

El Día Internacional del Gato sirve también como recordatorio de la necesidad de promover prácticas responsables de cuidado y adopción.

Organizaciones como la Humane Society International destacan la importancia de la esterilización y castración para controlar la población felina y evitar el abandono de gatos en situación de calle.

Además de las actividades de sensibilización, este día se celebra con eventos especiales en refugios y clínicas veterinarias.

Los amantes de los gatos pueden participar en campañas de adopción, donaciones y eventos comunitarios que destacan la importancia de ofrecer un hogar amoroso a estos animales.

El Día Internacional del Gato también se celebra en Quito

Maneki, por ejemplo, organizó un concurso por el Día Internacional del Gato.

El juego consiste en publicar una selfie con el gatito en el perfil de Instagram del concursante; todas las bases del concurso están en la cuenta de Maneki. Los participantes podrán publicar su selfie hasta el 9 de agosto.

En PAE continúan las jornadas de adopciones. En ese lugar hay decenas de gatitos esperando por un hogar lleno de amor. Si estás interesado en adoptar puedes enviar un mail a adopciones@pae.ec.