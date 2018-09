Aeropuertos del mundo abren espacios 'pet friendly'

Baños, piscinas, consultorios veterinarios, áreas verdes, zonas para aseo y más son algunas instalaciones que se han implementado en algunos aeropuertos del mundo. La creciente cantidad de pasajeros caninos y felinos visibilizó la necesidad de áreas especiales para la comodidad de las personas y sus animales de compañía.

En Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional de Denver es un paraíso para los perros y gatos. Ofrece baños privados y un resort canino que incluye terapias de relajación como masajes, adiestramiento, chequeos veterinarios y una piscina. En Atlanta, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson tiene un parque de 100 metros cuadrados, además de un personal capacitado para el manejo de animales de compañía.



En EE.UU., adonde viajan más de 2 millones de mascotas al año, las regulaciones federales obligan a los aeropuertos con más de 10 000 pasajeros por año a tener áreas de servicio o ‘baños’ para animales de compañía en cada terminal. En ese país hay alrededor de 135 aeropuertos ‘pet friendly’.



En Europa, el Aeropuerto de Fráncfort tiene un área para animales de 4 000 metros cuadrados con caniles, un área para gatos, espacio para aves e incluso establos para caballos. Sus instalaciones pueden albergar desde mascotas a rinocerontes, osos polares y peces de acuerdo con la temperatura que requieran. En Ámsterdam hay un hotel cinco estrellas que puede albergar mascotas y animales silvestres.



Gabriel Carrión, gerente de Lord Guau y especialista en traslado internacional de mascotas, explica que es cada vez más necesario contar con estos espacios pues “los animales viajan más que nunca con sus familias”.

Los baños para mascotas son algunos de los servicios que ofrece el Aeropuerto de Atlanta. Foto: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport

El pasado lunes 24 de septiembre de 2018, Johanna Baños viajó desde Cuenca hasta San Francisco (EE.UU.) con su perra Osita. En el trayecto tuvo que hacer una escala de siete horas en Quito. "Es realmente preocupante que no se cuente con áreas asignadas para las mascotas. Me tocó llevarla a la parte norte del parqueadero para que haga sus necesidades, donde no es seguro, hay basura y hacía mucho calor y esto sin duda no es la alternativa más cómoda", contó a Narices Frías.



En el 2017 viajaron desde y hacia Ecuador un total de 6 729 animales de compañía. Para que una mascota viaje es necesario llevarla al aeropuerto con varias horas de anticipación. “En algunos casos pueden pasar más de 24 horas en su jaula”, explica Carrión. Por esta razón sería ideal contar con un espacio para darles una mejor atención a los animales. "Más que una excentricidad es una necesidad", apunta.



Según el médico veterinario Alberto Noriega, los viajes generan estrés en las mascotas. “Permanecen en jaulas pequeñas por un período prolongado de tiempo y eso provoca ansiedad”, dice. El uso de áreas de descanso y recreación para animales de compañía en viajes largos es una ventaja, apunta. “En las conexiones, por ejemplo, vale la pena ir a buscar al perro o al gato, ver si necesita agua o hasta estirar sus patas”, comenta.



IPATA es una asociación sin fines de lucro que se encarga de certificar a aerolíneas y empresas transportadoras en el manejo apropiado de animales vivos. En su página web se puede encontrar información de las alternativas más seguras y apropiadas para el traslado de mascotas en todo el mundo.