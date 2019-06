Móviles

El virus BiTaAd infectó 238 aplicaciones para teléfonos celulares con sistema Android

Según varios medios digitales, un nuevo programa malicioso se coló en la tienda de apps para equipos Android . En este caso, se trata de un plug-in que invade el dispositivo con anuncios no deseados. Los reportes señalan que lo hacía de un modo tan invasivo, que los teléfonos quedaban casi inutilizados.



No se trata de un elemento aislado en pocas herramientas de Google Play. BeiTaAd, tal como se conoce a este malware, fue encontrado en 238 aplicaciones que en conjunto suman cerca de 450 millones de descargas.



Según el diario La Tercera de Chile, el intruso aparecía en muchas apps populares, muchas de ellas enfocadas en el monitoreo de actividad física. Fue creado por el desarrollador chino CooTek (que opera desde el 2008) y descubierto por los especialistas en seguridad informática Lookout.



Igual que muchos otros de su especie, este plug-in lanzaba anuncios en pantalla. En este caso, llamó la atención su carácter totalmente invasivo. Algunos de los afectados contaron que las publicidades en ocasiones impedían responder llamadas o desbloquear el celular.



El adware actuaba incluso cuando el equipo estaba con la pantalla apagada, y mostraba ads con videos y audios incluidos.



"Si bien los anuncios fuera de las apps no son particularmente novedosos, en este caso el plug-in dejaba a los teléfonos prácticamente inusables", señalan los investigadores en este comunicado .



Hay que señalar que el programa malicioso no es precisamente una app, sino un complemento dentro de otras apps. Eso dificultó su hallazgo y le permitió asimismo burlas las barreras de seguridad de Google Play. Además, los expertos comentaron que BeiTaAd contiene un mecanismo para que el usuario no lo descubra fácilmente.