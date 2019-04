Twitter impulsa sistema para evitar contenidos web nocivos

“Las personas que no se sienten seguras en Twitter no deberían tener la carga de denunciarnos un abuso”, con esas palabras la red social de microblogging anunció cambios en su plataforma para “fortalecer la seguridad”.



A través de una publicación en su blog, Twitter indicó que previamente se revisaban los tuits potencialmente abusivos solo si estos eran denunciados por los usuarios, pero que desde este año la red social está trabajando para que eso cambie.



El anuncio se da justo después de que su creador, Jack Dorsey, afirmara que si tuviese que reinventar la red social no existirían los "likes" (Me gusta) porque no son una "saludable contribución" a la plataforma.



“Hoy en día, al usar la tecnología, el 38% del contenido abusivo que se impone aparece de forma proactiva para la revisión humana en lugar de depender de los informes de las personas que usan Twitter”, explicó la plataforma, aclarando que la opción de denuncia continuará existiendo, pero que de ahora en adelante serán en mayor parte las herramientas tecnológicas las que rastrearán el ‘spam’, la manipulación y abusivos en los contenidos.