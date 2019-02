Videojuegos

Nintendo anuncia Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch

El gigante japonés de los videojuegos Nintendo anunció este miércoles 13 de febrero el lanzamiento del Super Mario Maker 2 para su consola Nintendo Switch y también el retorno del Links Awakening de la saga The Legend of Zelda, que vio la luz por primera vez para Game Boy en 1993.

El esperado Super Mario Maker 2, del que Nintendo ha revelado pocos detalles, saldrá a la venta el mes de junio, y dará así el salto de la consola Wii U en la que debutó el Super Mario Maker en 2015 a la Switch.

Por su parte, Nintendo no ha concretado la fecha de publicación del Link's Awakening aunque será a lo largo de este 2019. En la nueva versión del juego, "los jugadores viajarán a la misteriosa isla de Koholint para guiar a Link en una peligrosa aventura", dijo Nintendo.



La compañía japonesa hizo estos y otros anuncios en una nueva edición de Nintendo Direct presentada por el diseñador de videojuegos Yoshiaki Koizumi. Nintendo también anunció el debut el próximo 26 de abril para Switch de BOXBOY! + BOXGIRL!, un videojuego de lógica que como principal novedad llega con modo de juego cooperativo.



Del mismo modo, Nintendo sacó hoy al mercado el Tetris 99, una nueva versión en línea y multijugador de su icónico juego en el que 99 participantes se enfrentan hasta que tan solo queda uno.



Entre las nuevas versiones de los clásicos, Nintendo sacará a la venta el 23 de abril el icónico Mortal Kombat 11.



En otoño, y tras su éxito para PlayStation 4 y PC en 2018, llegará a Switch el juego de rol Dragon Quest XI.



Entre las principales novedades también destacan el juego de acción ASTRAL CHAIN, en el que el jugador forma parte de una policía en una ciudad futurista multicultural, o la nueva entrega de la saga de rol Fire Emblem, bajo el nombre de Three Houses, que saldrá al mercado en junio.



Finalmente, Nintendo anunció una versión 3.0 de su popular Super Smash Bros. Ultimate que estará disponible a finales de abril y de la que no reveló más detalles más allá de que Joker, de Persona 5, estará disponible como luchador.

