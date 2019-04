Entretenimiento

Sony lanza nuevos videojuegos para la consola PlayStation 4

Sony Interactive lanzará "Trover Saves the Universe", uno de los videojuegos que PlayStation4 tendrá disponible en tiendas a partir del 31 de mayo. Volar como Iron Man y marearse en el intento; pintar escenarios coloridos que te deslumbran o morirse de miedo hasta gritar de espanto son solo algunas de las novedades que debutarán esta temporada en la PlayStation4 con tecnología de Realidad Virtual.



Trover Saves the Universe garantiza una aventura cómica plagada de combates, plataformas, rompecabezas y elecciones moralmente cuestionables donde controlaremos los movimientos de Trover, pero no su boca, mientras viajamos por el cosmos conociendo a estrafalarios personajes. Además, el juego permite mejorar las habilidades de los protagonistas.



La historia trata de un lunático narigudo llamado Glorkon que ha secuestrado a unos perros y, se los ha colocado a modo de ojos. Además, usa su esencia vital para destruir el Universo. Se asociará con Trover, un pequeño monstruo morado al que no le gusta demasiado trabajar, y todavía menos que lo pongan en la situación de salvar el Universo.