Tecnología

Los robots y los exoesqueletos fueron los protagonistas en la feria CES de Las Vegas

En la mayor feria de tecnología del mundo, Consumer Electronic Show, los robots estuvieron entre los protagonistas. En realidad, en esta cita se exhibieron máquinas que hacen de todo. Así, por ejemplo, estuvo en El BreadBot, un robot presentado en el CES de Las Vegas, puede hacer más de 200 panes al día, incluyendo la famosa baguette francesa.



El BreadBot, tan grande como un automóvil, es completamente autónomo: la máquina mezcla los ingredientes, amasa y cocina hasta 235 panes al día.



Durante la feria, también fue presentado el Lovot', el nuevo robot de Groove X, el cual cuenta con sensores en 20 lugares que evitan que choque o caiga. Además, tiene una temperatura similar a la de un ser humano y es sensible al tacto. Además, reconoce las voces habituales y le encantan las muestras de cariño.



Samsung también sorprendió al público con el Bot Chef quno solo es una máquina que sigue instrucciones, sino que también puede improvisar. Entre medio de la receta puedes pedirle que te haga un café o le agregue una salsa picante que no esté contemplada en la receta. Y como sabe exactamente donde está cada ingrediente, lo agrega a su cadena de acciones y lo hace. Incluso si es que tiene que abrir una puerta para lograrlo.



El CES también fue una vitrina para mostrar a los exoesqueletos, es decir, al esqueleto externo que recubre y protege el cuerpo, lo que vendría a ser una coraza protectora.



En las Vegas, diferentes compañías dieron a conocer el desarrollo de estos mecanismos, pero aún resultan demasiado costosos para un usuario final. Sin embargo, se trabaja en la línea de bajar los costes para hacer posible su uso particular.



En esta cita con la tecnología, también se dio a conocer la tecnología sexual. Es así que vibradores femeninos, masturbadores masculinos, estimulantes de placer y todo tipo de juguetes se exhibieron abiertamente, por primera vez, en este encuentro tecnológico.



"Nosotros nos dirigimos a cuatro escenarios distintos: relaciones a distancia, placer individual, profesionales del sexo y parejas que quieran probar cosas nuevas", explicó a Gerard Escaler, jefe de marketing de la firma hongkonesa Lovense.

Autopromocionada como "Tecnología sexual para cada dormitorio".